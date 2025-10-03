Στη Βουλή το φωτογραφικό αρχείο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»

Το φωτογραφικό αρχείο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» του ομίλου Σ.Κ. Τεγόπουλος Α.Ε. απέκτησε η Βουλή των Ελλήνων και θα αξιοποιηθεί από την Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανταποκρίθηκε στο αίτημα - προσφορά των πρώην εργαζομένων της εφημερίδας για την απόκτηση του πολύτιμου ιστορικού φωτογραφικού αρχείου, προκειμένου να μην καταστραφεί από την αποσύνθεση, που φέρνει μοιραία ο χρόνος.
Οι εκπρόσωποι των πρώην εργαζομένων της εφημερίδας, κατά την συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο της Βουλής, τον ευχαρίστησαν για την ευαισθησία του προκειμένου να διασωθεί το φωτογραφικό αρχείο της «Ελευθεροτυπίας», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του «Έθνους» από το 1900, τα οποία διατρέχουν γεγονότα όλου του 20ου αιώνα.
Με το αντίτιμο της εξαγοράς του αρχείου παράλληλα, όπως σημείωσαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ενισχύεται και η προσπάθεια της μερικής αποκατάστασης της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των εργαζομένων της εφημερίδας από την αιφνίδια πτώχευση της ιστορικής εφημερίδας.
