Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση στο Global Sumud Flotilla

Η ΕΣΗΕΑ, δια μέσου του Διοικητικού Συμβουλίου της και με ανακοίνωσή της, καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla, η οποία μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.
Υπενθυμίζει ότι στην αποστολή συμμετέχουν τόσο Έλληνες όσο και ξένοι δημοσιογράφοι και καλεί το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά τους αλλά και την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και μέλη ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανώσεων. Στηρίζουμε το διεθνές αίτημα για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και την ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία όλων των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μέλη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται υπό κράτηση από τον ισραηλινό στρατό. Κάνουμε έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα για την ασφάλειά τους και την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα.
Οι Έλληνες δημοσιογράφοι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας