Η «Εφ.Συν.» κι άλλα ΜΜΕ στηρίζουν το Global Sumud Flotilla

Τη στιγμή που ο στολίσκος βιώνει δραματικές στιγμές, μέσα ενημέρωσης (μεταξύ των οποίων και η «Εφημερίδα των Συντακτών») δηλώνουν τη στήριξή τους στο Global Sumud Flotilla. Υπογραμμίζουν ότι «ως φωνές ενημέρωσης, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στη διάδοση της αλήθειας, να υπερασπιστούμε την ειρήνη και να σταθούμε δίπλα σε όσους και όσες επιμένουν στον αγώνα για ελευθερία με όπλο την επιμονή και τα ίδια τους τα κορμιά».
Η ανακοίνωση
Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υπερασπιζόμαστε τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το δικαίωμα των λαών να ζουν ελεύθεροι και ασφαλείς, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στο Global Sumud Flotilla. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ειρηνική, διεθνή κινητοποίηση που αναδεικνύει την ανάγκη για δικαιοσύνη, ελευθερία και σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την παύση της γενοκτονίας που διεξάγεται σε ζωντανή μετάδοση και της πολιτικής απαρτχάιντ εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού.
Στηρίζουμε το κάλεσμα του Global Sumud Flotilla για τον άμεσο τερματισμό του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας και των εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ και για την απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απαιτούμε την άρση κάθε μορφής «συλλογικής τιμωρίας» που οι δυνάμεις του κράτους-δολοφόνου επιβάλλουν και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ζει με αξιοπρέπεια στη γη του.
Αυτή την ώρα, ο διεθνιστικός στόλος αλληλεγγύης δέχεται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ως φωνές ενημέρωσης, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στη διάδοση της αλήθειας, να υπερασπιστούμε την ειρήνη και να σταθούμε δίπλα σε όσους και όσες επιμένουν στον αγώνα για ελευθερία με όπλο την επιμονή και τα ίδια τους τα κορμιά.
Ενάντια στα fake news περί δήθεν σχέσεων του Global Sumud Flotilla με τη Χαμάς, απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση – έστω και την ύστατη στιγμή – να σταθεί στο ύψος της Iστορίας. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του ταξιδιού του μέχρι τον τελικό προορισμό: τις ακτές της Γάζας.
Καλούμε, ταυτόχρονα, την ελληνική κοινωνία να είναι σε εγρήγορση. Από αυτή τη στιγμή, φίλοι, φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες μας κινδυνεύουν να βρεθούν αιχμάλωτοι του ισραηλινού στρατού. Ενώνουμε την υπογραφή μας με όλες τις δυνάμεις ενημέρωσης και ελευθερίας που στέκονται αλληλέγγυες στο Global Sumud Flotilla.
Καλούμε κάθε συλλογικότητα, κόμμα και οργανωμένο φορέα που στηρίζει το Global Sumud Flotilla να καταδικάσει την παράνομη επίθεση που δέχεται και να πιέσουν για κυρώσεις ενάντια στο κράτος δολοφόνο.
Λευτεριά στην Παλαιστίνη!
Υπογράφουν:
- Εφημερίδα «η Εποχή»
- «Εφημερίδα των Συντακτών»
- Εφημερίδα «η Αυγή»
- Εργατική Αλληλεγγύη
- Reporters United
- Rosa.gr
- Ρ/Σ «Στο Κόκκινο»
- Συντακτική ομάδα του Omnia TV
- The Press Project
- TVXS
- Jacobin Greece
- Περιοδικό HUMBA!
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας