Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
sumud flotilla
MOHAMED MESSARA/EPA

Η «Εφ.Συν.» κι άλλα ΜΜΕ στηρίζουν το Global Sumud Flotilla

MEDIA
efsyn.gr
«Θεωρούμε καθήκον μας να σταθούμε δίπλα σε όσους και όσες επιμένουν στον αγώνα για ελευθερία» 

Τη στιγμή που ο στολίσκος βιώνει δραματικές στιγμές, μέσα ενημέρωσης (μεταξύ των οποίων και η «Εφημερίδα των Συντακτών») δηλώνουν τη στήριξή τους στο Global Sumud Flotilla. Υπογραμμίζουν ότι «ως φωνές ενημέρωσης, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στη διάδοση της αλήθειας, να υπερασπιστούμε την ειρήνη και να σταθούμε δίπλα σε όσους και όσες επιμένουν στον αγώνα για ελευθερία με όπλο την επιμονή και τα ίδια τους τα κορμιά». 

Η ανακοίνωση

Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υπερασπιζόμαστε τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το δικαίωμα των λαών να ζουν ελεύθεροι και ασφαλείς, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στο Global Sumud Flotilla. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ειρηνική, διεθνή κινητοποίηση που αναδεικνύει την ανάγκη για δικαιοσύνη, ελευθερία και σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την παύση της γενοκτονίας που διεξάγεται σε ζωντανή μετάδοση και της πολιτικής απαρτχάιντ εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Στηρίζουμε το κάλεσμα του Global Sumud Flotilla για τον άμεσο τερματισμό του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας και των εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ και για την απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απαιτούμε την άρση κάθε μορφής «συλλογικής τιμωρίας» που οι δυνάμεις του κράτους-δολοφόνου επιβάλλουν και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ζει με αξιοπρέπεια στη γη του. 

Αυτή την ώρα, ο διεθνιστικός στόλος αλληλεγγύης δέχεται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ως φωνές ενημέρωσης, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στη διάδοση της αλήθειας, να υπερασπιστούμε την ειρήνη και να σταθούμε δίπλα σε όσους και όσες επιμένουν στον αγώνα για ελευθερία με όπλο την επιμονή και τα ίδια τους τα κορμιά. 

Ενάντια στα fake news περί δήθεν σχέσεων του Global Sumud Flotilla με τη Χαμάς, απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση – έστω και την ύστατη στιγμή – να σταθεί στο ύψος της Iστορίας. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του ταξιδιού του μέχρι τον τελικό προορισμό: τις ακτές της Γάζας. 

Καλούμε, ταυτόχρονα, την ελληνική κοινωνία να είναι σε εγρήγορση. Από αυτή τη στιγμή, φίλοι, φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες μας κινδυνεύουν να βρεθούν αιχμάλωτοι του ισραηλινού στρατού. Ενώνουμε την υπογραφή μας με όλες τις δυνάμεις ενημέρωσης και ελευθερίας που στέκονται αλληλέγγυες στο Global Sumud Flotilla.

Καλούμε κάθε συλλογικότητα, κόμμα και οργανωμένο φορέα που στηρίζει το Global Sumud Flotilla να καταδικάσει την παράνομη επίθεση που δέχεται και να πιέσουν για κυρώσεις ενάντια στο κράτος δολοφόνο.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Υπογράφουν: 

  • Εφημερίδα «η Εποχή»
  • «Εφημερίδα των Συντακτών»
  • Εφημερίδα «η Αυγή»
  • Εργατική Αλληλεγγύη  
  • Reporters United
  • Rosa.gr
  • Ρ/Σ «Στο Κόκκινο»
  • Συντακτική ομάδα του Omnia TV
  • The Press Project
  • TVXS
  • Jacobin Greece
  • Περιοδικό HUMBA!
