Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [27-28/9/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.
«Σφαγή» στους ευρωπαϊκούς πόρους με μαζική ανακατεύθυνση στη στρατιωτικοποίηση
⇒ Η Ευρώπη μεταλλάσσεται: από τα προτάγματα της σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής, στη «στρατιωτική ασφάλεια»
⇒ Στον «κουβά» τα εργασιακά, περιβαλλοντικά και θεσμικά προαπαιτούμενα των επενδύσεων
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: ΕΡΙΟΤΕΚ
⇒ Η παρακμή του «ελληνικού Μάντσεστερ» και η χαμένη ευκαιρία της Νέας Ιωνίας
Πάνος Ρούτσι
⇒ Προσπερνά τη μισή «ικανοποίηση» και συνεχίζει
Ανοιχτή επιστολή. «Πιέστε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη»
⇒ Από τον δρα Μαρουάν Τουμπάσι, πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα
Αμερικανοτουρκική προσέγγιση
⇒ Δείχνει να μην καταλαβαίνει η Αθήνα. Καθησυχαστική η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35
Κυβέρνηση
⇒ Ανάμεσα σε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις κατά Μυλωνάκη
Συνέντευξη
⇒ Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, βουλευτής Α΄ Αθήνας
Αλέξης Τσίπρας. Με γνώμονα πάντα την ενότητα
⇒ Τι λένε συνομιλητές του
Σκοτώνονται στη δουλειά
⇒ Τέσσερις εργάτες νεκροί σε 4 μέρες. 13ωρο, υπερεντατικοποίηση και έλλειψη μέτρων ασφάλειας
Προσωπική Υπόθεση
⇒ Τζίμι Κίμελ, Αμερικανός κωμικός και τηλεπαρουσιαστής. Ο πληγωμένος γελωτοποιός
Πρόκληση από τον αιματοβαμμένο Νετανιάχου
⇒ Απαιτεί να τον αφήσουν «να τελειώσει τη δουλειά» στη Γάζα
Φεμινιστικό Φεστιβάλ στο Πάντειο: Με το βλέμμα στην Παλαιστίνη
⇒ Συνέντευξη με τη βουλεύτρια της «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ντανιέλ Ομπoνό
Σάββας Ξηρός
⇒ Σαδισμός χωρίς αναστολή από τις δικαστικές αρχές
Νότια Προάστια
⇒ Οι δήμαρχοι κινούνται για λύσεις στο κυκλοφοριακό έμφραγμα
