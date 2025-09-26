Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [27-28/9/2025]

«Σφαγή» στους ευρωπαϊκούς πόρους με μαζική ανακατεύθυνση στη στρατιωτικοποίηση • Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: ΕΡΙΟΤΕΚ • Πάνος Ρούτσι: Προσπερνά τη μισή «ικανοποίηση» και συνεχίζει • Ανοιχτή επιστολή. «Πιέστε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη» • Αμερικανοτουρκική προσέγγιση: Δείχνει να μην καταλαβαίνει η Αθήνα

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.



«Σφαγή» στους ευρωπαϊκούς πόρους με μαζική ανακατεύθυνση στη στρατιωτικοποίηση

⇒ Η Ευρώπη μεταλλάσσεται: από τα προτάγματα της σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής, στη «στρατιωτική ασφάλεια»

⇒ Στον «κουβά» τα εργασιακά, περιβαλλοντικά και θεσμικά προαπαιτούμενα των επενδύσεων



Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: ΕΡΙΟΤΕΚ

⇒ Η παρακμή του «ελληνικού Μάντσεστερ» και η χαμένη ευκαιρία της Νέας Ιωνίας



Πάνος Ρούτσι



⇒ Προσπερνά τη μισή «ικανοποίηση» και συνεχίζει



Ανοιχτή επιστολή. «Πιέστε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη»

⇒ Από τον δρα Μαρουάν Τουμπάσι, πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα



Αμερικανοτουρκική προσέγγιση

⇒ Δείχνει να μην καταλαβαίνει η Αθήνα. Καθησυχαστική η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35



Κυβέρνηση

⇒ Ανάμεσα σε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις κατά Μυλωνάκη



Συνέντευξη

⇒ Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, βουλευτής Α΄ Αθήνας



Αλέξης Τσίπρας. Με γνώμονα πάντα την ενότητα

⇒ Τι λένε συνομιλητές του



Σκοτώνονται στη δουλειά

⇒ Τέσσερις εργάτες νεκροί σε 4 μέρες. 13ωρο, υπερεντατικοποίηση και έλλειψη μέτρων ασφάλειας



Προσωπική Υπόθεση

⇒ Τζίμι Κίμελ, Αμερικανός κωμικός και τηλεπαρουσιαστής. Ο πληγωμένος γελωτοποιός





Πρόκληση από τον αιματοβαμμένο Νετανιάχου

⇒ Απαιτεί να τον αφήσουν «να τελειώσει τη δουλειά» στη Γάζα



Φεμινιστικό Φεστιβάλ στο Πάντειο: Με το βλέμμα στην Παλαιστίνη

⇒ Συνέντευξη με τη βουλεύτρια της «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ντανιέλ Ομπoνό



Σάββας Ξηρός



⇒ Σαδισμός χωρίς αναστολή από τις δικαστικές αρχές



Νότια Προάστια

⇒ Οι δήμαρχοι κινούνται για λύσεις στο κυκλοφοριακό έμφραγμα