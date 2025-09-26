Ο Σαρκοζί πίσω από «τα κάγκελα» της Libération

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο την καταδίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Libération είναι αφιερωμένο στην καταδίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Η δικαστική απόφαση που οδηγεί τον Σαρκοζί στη φυλακή αποτυπώθηκε στην εφημερίδα με έναν εντυπωσιακό τρόπο: στο πρωτοσέλιδο διακρίνεται ο 70χρονος πολιτικός πίσω από «τα κάγκελα» που δημιουργούν τα γράμματα των λέξεων «La taule».

Το πρωτοσέλιδο της Libération, 26/9/2025

«La taule» σημαίνει «φυλακή» στη γαλλική αργκό, με την εφημερίδα να επιδιώκει να καταδείξει με άμεσο τρόπο το σοκ που προκάλεσε η δικαστική απόφαση, καθώς είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, που πρώην πρόεδρος καλείται να παρουσιαστεί στη φυλακή και να εκτίσει ποινή εγκλεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί θα οδηγηθεί στη φυλακή μετά την απόφαση ενοχής του για εγκληματική συνωμοσία στη δίκη για την προεκλογική εκστρατεία του ίδιου το 2007, όταν κατηγορήθηκε πως είχε λάβει εκατομμύρια ευρώ από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Το ποινικό δικαστήριο που τον έκρινε την υπόθεση ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ποινικής φυλάκισης 5 ετών.

Όπως μετέδωσε το Reuters, με βάση την ποινή ο Σαρκοζί θα οδηγηθεί στη φυλακή ακόμη και αν ασκήσει έφεση, εξέλιξη πολύ πιο αυστηρή από ό,τι πολλοί περίμεναν.

Ακόμα, το δικαστήριο επέβαλε στον Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να δηλώνει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του πριν οι εισαγγελείς τον καλέσουν να μεταβεί στη φυλακή. Αυτό αναμένεται να συμβεί εντός ενός μήνα.

Έφεση «μέχρι τέλους»

Σε δηλώσεις που έκανε μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Σαρκοζί είπε πως αυτή υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο γαλλικό σύστημα Δικαιοσύνης. «Αυτό που συνέβη σήμερα είναι εξαιρετικά σοβαρό για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στη Γαλλία» πρόσθεσε ο ίδιος.

Συνεχίζοντας, είπε πως «αυτοί που με καταδίκασαν θέλουν άμεσα να με δουν να περνάω τη νύχτα στη φυλακή».

«Είμαι αθώος, θα ασκήσω έφεση για την απόφαση. Θα παλέψω μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητα για αυτή την υπόθεση», συμπλήρωσε ενώ έκανε λόγο για σκάνδαλο.