Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [20-21/9/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.



Το Θέμα της «Εφ.Συν.»

⇒ Οι αθέατες πλευρές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και το «πάρτι» των αναθέσεων την περίοδο 2022-2023.



Μεγάλα ζόρια στο Μαξίμου

⇒ Απεγνωσμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για ενεργή στήριξη από την Κ.Ο.



ΠΑΣΟΚ

⇒ Εφικτή η ανατροπή, «κλειδί» η συσπείρωση δυνάμεων



Αλέξης Τσίπρας. Οι λεπτομέρειες της «Πατριωτικής Εισφοράς» για τις Νέες Γενιές

⇒ Φόρος στα πολύ υψηλά εισοδήματα, σε ετήσια και μόνιμη βάση, ανεξαρτήτως προέλευσης



Έρευνα PULSE

⇒ Οι δολοφονίες των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων στα «ψιλά» των ΜΜΕ



Προσωπική Υπόθεση

⇒ Τάσος Γουδέλης: μια άγνωστη ιστορία



Συνέντευξη: Χρήστος Γιαννούλης, κοιν. εκπρ. ΣΥΡΙΖΑ

⇒ «Κανένας μόνος του δεν μπορεί»



Γάζα. Τι φοβάται ο Ισραηλινός στρατηγός Ζαμίρ

⇒ Γενοκτονία σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση





Ακροδεξιό παραλήρημα



⇒ Τραμπ και Ορμπαν θεωρούν το κίνημα Antifa «τρομοκρατική οργάνωση»



UNESCO/ICOMOS

⇒ SOS για Αγια-Σοφιά και Μονή της Χώρας



