Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [20-21/9/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»
⇒ Οι αθέατες πλευρές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και το «πάρτι» των αναθέσεων την περίοδο 2022-2023.
Μεγάλα ζόρια στο Μαξίμου
⇒ Απεγνωσμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για ενεργή στήριξη από την Κ.Ο.
ΠΑΣΟΚ
⇒ Εφικτή η ανατροπή, «κλειδί» η συσπείρωση δυνάμεων
Αλέξης Τσίπρας. Οι λεπτομέρειες της «Πατριωτικής Εισφοράς» για τις Νέες Γενιές
⇒ Φόρος στα πολύ υψηλά εισοδήματα, σε ετήσια και μόνιμη βάση, ανεξαρτήτως προέλευσης
Έρευνα PULSE
⇒ Οι δολοφονίες των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων στα «ψιλά» των ΜΜΕ
Προσωπική Υπόθεση
⇒ Τάσος Γουδέλης: μια άγνωστη ιστορία
Συνέντευξη: Χρήστος Γιαννούλης, κοιν. εκπρ. ΣΥΡΙΖΑ
⇒ «Κανένας μόνος του δεν μπορεί»
Γάζα. Τι φοβάται ο Ισραηλινός στρατηγός Ζαμίρ
⇒ Γενοκτονία σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση
Ακροδεξιό παραλήρημα
⇒ Τραμπ και Ορμπαν θεωρούν το κίνημα Antifa «τρομοκρατική οργάνωση»
UNESCO/ICOMOS
⇒ SOS για Αγια-Σοφιά και Μονή της Χώρας
Μαζί με την «Εφ.Συν.» και στην έκδοση των 4,25 ευρώ, μια ξεχωριστή προσφορά: το μυθιστόρημα του Κώστα Μουζουράκη «Φίδια στο σκορπιό» (Β' μέρος).
