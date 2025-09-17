«Φίδια στο σκορπιό» στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [B' μέρος]

Ένα πολιτικό νουάρ μυθιστόρημα, μια ματωμένη ιστορία εκδίκησης...

Αυτό το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, μαζί με την «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» μια ξεχωριστή προσφορά. Πρόκειται για το μυθιστόρημα του Κώστα Μουζουράκη «Φίδια στο σκορπιό» (Β' μέρος).

Ληστές τραπεζών, διεφθαρμένοι μπάτσοι, πόρνες μπράβοι και νταβατζήδες, σε ήσυχα μπαρ, παλιά ξενοδοχεία και βρώμικα νυχτερινά στέκια, όπου το δίκιο κρύβεται στις κάννες των όπλων κι ο θάνατος τριγυρίζει αθέατος.

Ένα πολιτικό νουάρ μυθιστόρημα, μια ματωμένη ιστορία εκδίκησης, ταγμένη στην παράδοση των παλπ αναγνωσμάτων, των ρόουντ μούβι και των ταινιών του Σαμ Πέκινπα, του Σέρτζιο Λεόνε και του Κουέντιν Ταραντίνο.