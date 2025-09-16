Συγκροτήθηκε Ελληνικό Δίκτυο Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη

Μια πρωτοβουλία να ενώσουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την ενημέρωση και τη συνειδητοποίηση-ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το έγκλημα γενοκτονίας το οποίο διαπράττεται από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και των κάθε ιθαγένειας δημοσιογράφων και πολεμικών ανταποκριτών οι οποίοι καλύπτουν τα γεγονότα εκεί, έλαβαν 13 δημοσιογράοφοι της Ελλάδας, συγκροτώντας το «Journalists' Network For Palestine – Greece» («Δίκτυο Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη – Ελλάδα»).

Πρόκειται για συνέχεια των δράσεων αλληλεγγύης του Μαΐου 2025, όταν με πρωτοβουλία του BDS-Greece και της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την ΕΣΗΕΑ και καταγγέλθηκε δημόσια η σιωπή που υπάρχει στη χώρα μας για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα.

Στην σχετική ανακοίνωσή τους τα ιδρυτικά μέλη σημείωσαν ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, μέχρι τις 11 Αυγούστου 2025 είχαν δολοφονηθεί από τον ισραηλινό στρατό 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι – ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε σύρραξη» και προσέθεσαν ότι « το δικαίωμα των κοινωνιών να γνωρίζουν τι συμβαίνει παραβιάζεται συστηματικά, με σκοπό να αποσιωπηθεί η γενοκτονία και να επιβληθεί η σιωπή » . Τέλος, κάλεσαν κάθε δημοσιογράφο που το επιθυμεί, να γίνει μέρος του Δικτύου δηλώνοντάς το εδώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικτύου:

«Γίνε μέρος του Journalists' Network For Palestine – Greece



Η Λωρίδα της Γάζας βιώνει το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας της. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο παλαιστινιακός λαός υπομένει μια συστηματική γενοκτονία: δεκάδες χιλιάδες άμαχοι νεκροί, συνοικίες ισοπεδωμένες, μαζικές μετακινήσεις, πείνα και αποκλεισμός.



Και οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν να καταγράψουν αυτή την πραγματικότητα βρίσκονται στο στόχαστρο στοχευμένων δολοφονιών που αποσκοπούν στη σιωπή.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, μέχρι τις 11 Αυγούστου 2025 είχαν δολοφονηθεί από τον ισραηλινό στρατό 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι – ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε σύρραξη.



Η λίστα μεγαλώνει καθημερινά:

10 Αυγούστου 2025: ο Anas Al-Sharif του Al Jazeera και τέσσερις ακόμη συνάδελφοί μας δολοφονήθηκαν σε στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ σε αντίσκηνο δημοσιογράφων έξω από το νοσοκομείο Al-Shifa.

του Al Jazeera και τέσσερις ακόμη συνάδελφοί μας δολοφονήθηκαν σε στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ σε αντίσκηνο δημοσιογράφων έξω από το νοσοκομείο Al-Shifa. 25 Αυγούστου 2025: διπλή αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Nasser της Khan Younis σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους οι Hussam al-Masri (Reuters), Mariam Abu Dagga (Associated Press), Mohammed Salama (Al Jazeera), Moaz Abu Taha και Ahmed Abu Aziz. Οι οργανωμένες αυτές εκτελέσεις δεν είναι «παράπλευρες απώλειες» αλλά στοχευμένη εκστρατεία φίμωσης της αλήθειας.

Η φωνή της Παλαιστίνης επιχειρείται να σιγήσει μέσα από λογοκρισία, δολοφονίες δημοσιογράφων στην Γάζα, προπαγάνδα και αποσιώπηση. Σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση γίνεται εργαλείο του κράτους απαρτχάιντ του Ισραήλ, η ανάγκη για δίκτυα αλληλεγγύης ανάμεσα σε δημοσιογράφους είναι πιο αναγκαία από ποτέ.



Η επίθεση στην Παλαιστίνη είναι επίθεση και στην ελευθερία του Τύπου. Το δικαίωμα των κοινωνιών να γνωρίζουν τι συμβαίνει παραβιάζεται συστηματικά, με σκοπό να αποσιωπηθεί η γενοκτονία και να επιβληθεί η σιωπή. Σε αυτό το πεδίο, η δημοσιογραφία είναι πράξη αντίστασης, υπεράσπιση της δημοκρατίας και στάση αλληλεγγύης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα γεννιέται το Journalists' Network for Palestine (JNFP) – Greece, το Ελληνικό Δίκτυο Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη.



Πρόκειται για πρωτοβουλία δημοσιογράφων και συνέχεια των δράσεων αλληλεγγύης του Μαΐου 2025, όταν με πρωτοβουλία του BDS-Greece και της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την ΕΣΗΕΑ και καταγγέλθηκε δημόσια η σιωπή που υπάρχει στη χώρα μας για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα.



Στόχοι του Δικτύου είναι:



•👉 Να σταθεί απέναντι στη λογοκρισία και την επιβολή της ισραηλινής προπαγάνδας, στη χώρα μας, καθώς η φίμωση, η λογοκρισία και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας αποτελούν οργανωμένη επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στην ίδια τη δημοκρατία.

• 👉 Να στηρίξει έμπρακτα τους Παλαιστίνιους συναδέλφους, τα ανεξάρτητα μέσα στη Γάζα και να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε Έλληνες και Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

• 👉 Να απαιτήσουμε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ κατά του Τύπου.

• 👉 Να οργανώσουμε δράσεις/παρεμβάσεις/ και συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για την υπεράσπιση της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.



Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΉ - ΕΜΕΙΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

✒️Αγραφιώτου Μίκα

✒️Γρηγοριάδης Κώστας

✒️Δερβενιώτης Σπύρος

✒️Θωμά Λαμπρινή

✒️Καρβουνόπουλος Πάρις

✒️Μηλωνάκη Γεωργία

✒️Παπαδομανωλάκης Παναγιώτης

✒️Πουλής Κωνσταντίνος

✒️Ράπτης Κώστας

✒️Σίδερης Θωμάς

✒️Σκυλλάκος Ηλίας

✒️Τσιάρας Γιώργος

✒️Χατζηστεφάνου Άρης



Γίνε μέρος τοu Journalists Network For Palestine – Greece - Υπόγραψε και στήριξε την προσπάθεια: https://docs.google.com/forms/d/1nv-MZxH-RR5XW0f09Ewpx_V0X6QJzWus40njhm-dRUQ/edit».