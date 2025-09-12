Διαβάστε στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [13-14/9/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 13 Ιουλίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 14 Ιουλίου.

Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Έτοιμο να αποπλεύσει το «Οξυγόνο»

50 καράβια, εθελοντές από πάνω από 40 χώρες και πάνω από 26.000 άνθρωποι έχουν δουλέψει για τη μεγαλύτερη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Οι ελληνικές προετοιμασίες, τα χτυπήματα του Ισραήλ και η ελπίδα να σπάσει η πολιορκία

Μιλούν στην «Εφ.Συν.» τα μέλη της ελληνικής αποστολής, Πάρις Λαυτσής, Κλεονίκη Αλεξοπούλου και Ιάσων Αποστολόπουλος

Έκθεση PWC για Ελλάδα

Από τις υψηλότερες στην Ευρώπη η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας.

ΗΠΑ, δολοφονία Κερκ

Ρεπουμπλικανοί θέλουν άγαλμα του Τσάρλι Κερκ στην Ουάσινγκτον

Στήνουν αφήγημα για (ακρο)δεξιό «ισοδύναμο» του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Άρθρο του Ισπανού δημοσιογράφου Αλβαρο Θαμαρένιο

Αναζητώντας νέο μιντιακό και πολιτικό πλαίσιο για τη Λωρίδα της Γάζας

Κομισιόν: Αποκαλυπτήρια του ψεύδους για τον ΦΠΑ

Εκθέτουν την κυβέρνηση οι απαντήσεις εκπροσώπου της Επιτροπής στην «Εφ.Συν.»

Ανοιχτή η διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος της Ελλάδας

Σκοπός των δύο Οδηγιών, να διευκολύνουν τα κράτη για χαμηλότερο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα και για απαλλαγή σε περισσότερες μικρές επιχειρήσεις

Φάμελλος - Τσίπρας

Μαζί, υπό προϋποθέσεις

Οι αιχμές της Κουμουνδούρου και το κεφάλαιο-έκπληξη από το βιβλίο του πρ. πρωθυπουργού

ΔΕΘ

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Μείωση ΦΠΑ, 13ο μισθό στο Δημόσιο, νέο ΕΚΑΣ για συνταξιούχους και χαμηλό ΕΝΦΙΑ για πολύτεκνους ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης

