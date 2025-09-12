Αθήνα, 33°C
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
| EUROKINISSI / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

H παραίτηση του Αιμίλιου Περδικάρη από το ΑΠΕ

MEDIA
Δημήτρης Κανελλόπουλος
Δεν ξέρω μήπως τώρα που η κυβέρνηση χάνει τη δύναμή της στα ΜΜΕ θέλει ένα πιο ελεγχόμενο και φανατικό υπέρ της Πρακτορείο. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχει, εδώ κατάφερε να φτάσει μέχρι την 108η θέση παγκοσμίως στην Ελευθερία του Τύπου. Και τελευταία στην Ευρώπη, μην ξεχνάμε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτή την (προφορική) παραίτηση του Αιμίλιου Περιδκάρη από την προεδρία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο, εδώ και 16 μήνες προσωρινός πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ (έχει γίνει ο διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ αλλά καθυστερεί το... άνοιγμα των φακέλων, ποιος ξέρει γιατί...) διαφωνώντας με κάποια πράγματα που έχουν προφανώς να κάνουν με την εσωτερική λειτουργία του Πρακτορείου, υπέβαλε την παραίτησή του. Και μάλιστα λίγες ημέρες πριν το συνέδριο των ευρωπαϊκών Πρακτορείων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αναδεικνύοντας κι έναν Έλληνα στο προεδρείο.

Να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση μιας και, όπως μαθαίνω, το ζήτημα δεν είναι πολιτικό. Οφείλω να ομολογήσω δε, πως όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά στα τερατώδη που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τα ΜΜΕ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ επί Αιμίλιου Περδικάρη κράτησε μία πιο «ήσυχη» στάση. Όχι πως έλειψαν και τα λάθη, μην τρελαθούμε κιόλας.

Απλώς δεν ξέρω μήπως τώρα που η κυβέρνηση χάνει τη δύναμή της στα ΜΜΕ θέλει ένα πιο ελεγχόμενο και φανατικό υπέρ της Πρακτορείο. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχει, εδώ κατάφερε να φτάσει μέχρι την 108η θέση παγκοσμίως στην Ελευθερία του Τύπου. Και τελευταία στην Ευρώπη, μην ξεχνάμε.

Ποιος Όρμπαν τώρα...  

