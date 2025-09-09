Μετωπική επίθεση από την ΕΣΗΕΜΘ εναντίον Μαξίμου για τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Εναντίον της κυβέρνησης βάλλει η ΕΣΗΕΜΘ για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έστησε τη πρωθυπουργική συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, ζητώντας αλλαγές.

Στα... κάγκελα με Μητσοτάκη - Μαρινάκη η ΕΣΗΕΜΘ για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την Κυριακή. Καταγγέλλει διακρίσεις και αποκλεισμό των τοπικών ΜΜΕ και των μελών της, απαιτώντας αλλαγές στη διοργάνωση.

Σε μια αξιοσημείωτη ανακοίνωση το ΔΣ της ΕΣΗΕΜΘ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Διάσταση συστηματικής προσβολής προς τον δημοσιογραφικό κόσμο της Μακεδονίας-Θράκης παίρνει η τακτική της κυβέρνησης να στερεί από τα τοπικά ΜΜΕ τη δυνατότητα να υποβάλουν ερώτημα στην ετήσια Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. H συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη, όλα τα ΜΜΕ της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και (για μιαν ακόμη φορά) η ΕΡΤ3, ο σταθμός της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην πόλη που διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση, αγνοήθηκαν επιδεικτικά στη διαδικασία.

Πέρα από τα κίνητρα που μπορεί να υποθέσει κανείς γι' αυτήν την τακτική αποκλεισμού των τοπικών και περιφερειακών Μέσων, η κατ' επανάληψη εφαρμογή διακρίσεων εις βάρος τους πλήττει το δικαίωμα των πολιτών για ισότιμη πρόσβαση στην Ενημέρωση, που είναι δημόσιο αγαθό. Επιπλέον, απαξιώνει την επαγγελματική υπόσταση μεγάλου αριθμού μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ: όχι μόνο τους στερεί το δικαίωμα να ασκήσουν το έργο τους, αλλά τους αντιμετωπίζει ως δημοσιογράφους Β' κατηγορίας και δίνει έδαφος σε όσους επενδύουν στη καλλιέργεια δυσπιστίας του κοινού έναντι της δημοσιογραφίας.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ θεωρεί αναγκαίο να ανοίξει άμεσα διάλογος για τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ώστε να πάψει να είναι απλή μεταφορά μιας διαδικασίας εκτός Αθηνών και να πληροί προϋποθέσεις που θα δικαιολογούν τη συμμετοχή των μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ σε αυτήν».