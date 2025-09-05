Διαβάστε στην «Εφ.Συν. Σαββατοκύριακο» [6-7/9/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Βαθιά μεταρρύθμιση με ρήξεις εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη

Χρειαζόμαστε νέα εθνική πυξίδα

Πρότεινε άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ εφάμιλλο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

Οι άξονες:

• Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με αφετηρία το 2025 και κατάληξη το 2030

•Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Ταμείο για στήριξη των νέων γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα

Ασκησε σκληρή κριτική στην πολιτική Μητσοτάκη που οδηγεί τη χώρα στα βράχια

Φούσκα

Σημείο επανεκκίνησης για το πολιτικό σύστημα η ΔΕΘ. Πού στοχεύουν και τι περιμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Το Θέμα της «Εφ.Συν.»

Γαλλία ώρα μηδέν

Υπερχρεωμένη και κουρασμένη δημοκρατία

Γιατί επιτίθενται οι αγορές

Αρθρο του πανεπιστημιακού Νίκου Σμυρναίου

Οι ΗΠΑ στο χακί

Το μιλιταριστικό όνειρο του Τραμπ: υπουργείο Πολέμου, Εθνοφρουρά παντού, στο στόχαστρο οι πόλεις που συντρέχουν τους μετανάστες

ΓΣΕΕ ενόψει ΔΕΘ

37,5 ώρες τη βδομάδα χωρίς μείωση αποδοχών

Check Point, Ραμάλα

Οδοιπορικό στο απαρτχάιντ του 21ου αιώνα

Αποστολή μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Ρατσιστικά δρομολόγια

Αλληλοκαρφώματα ΕΛ.ΑΣ. και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για πρακτικές του ’50

Αρθρο Judith Butler