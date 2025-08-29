Στην «Εφ.Συν.-Σαββατοκύριακο» [30-31/08/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 30 Αυγούστου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 31 Αυγούστου.
Αλέξης Τσίπρας. Ο οδικός χάρτης της επιστροφής
⇒ Τρεις σταθμοί για τον πρώην πρωθυπουργό σε βάθος 6μήνου
⇒ Την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, «ρίχνει το γάντι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη
⇒ Κριτική στην οικονομική πολιτική και αλλαγή πορείας τώρα
⇒ Το επτασφράγιστο μυστικό για το βιβλίο
⇒ Από τον Φεβρουάριο οι αποφάσεις για το μεγάλο βήμα, εκτός αν...
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: 3ο Φεστιβάλ Γράμμου
⇒ Άνθρωποι στη σκιά της ιστορίας. Μνήμες, θέσεις και μαρτυρίες για τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων στην Ουγγαρία
Global Sumud Flotilla. Πλώρη για να σπάσει ο τρόμος και ο αποκλεισμός
⇒ Εκατοντάδες ακτιβιστές από 44 χώρες ανοίγουν πανιά, στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα
⇒ Μεγάλη εκδήλωση του March to Gaza την Κυριακή, στα Προπύλαια, με δεκάδες καλλιτέχνες
⇒ Μιλούν: Πάνος Βλάχος, Σπύρος Γραμμένος, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Κωστής Παπαϊωάννου, Sadahzinia, Θωμάς Σίδερης
Συνέντευξη: Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
⇒ «Εγκληματική οργάνωση πίσω από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Προσωπική Υπόθεση: Μαριάμ Αμπού Ντάγκα
⇒ Δολοφονημένη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ. Με τον φακό στραμμένο στην Ιστορία
89η ΔΕΘ. Τι σηματοδοτεί η Έκθεση
⇒ Κυβέρνηση: Ενδιαφέρον για... μεσαία τάξη, οικογένεια και συνταξιούχους
⇒ ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή στους δρόμους
Γύθειο
⇒ Ρατσιστικό κάτεργο για Πακιστανό εργάτη
Ν. Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Κύριε Μητσοτάκη, αποτύχατε»
⇒ Αρχή με 4 συνεντεύξεις Τύπου για τη Μαύρη Βίβλο της κυβέρνησης
Τυφώνας «Κατρίνα», 20 χρόνια μετά
⇒ Η ανίατη πληγή της Νέας Ορλεάνης
Ντόναλντ Τραμπ
⇒ Δασμοί και στα μικροδέματα, για πρώτη φορά από το 1938
Yπόθεση Σάρας Μαρτίνι
⇒ Τον Δεκέμβριο η πολύκροτη δίκη ποινικοποίησης της αλληλεγγύης
Άρθρο. Γκίντεον Λεβί
⇒ Ξεριζωμένες ελιές και θάνατος στη Δυτική Όχθη
Γυναίκες του καιρού μας
⇒ Λέιλα Χάλεντ, «η γυναίκα σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης»
Μαζί με το φύλλο της «Εφημερίδας των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» και στην έκδοση των 4,25 ευρώ, μια μοναδική προσφορά για τους αναγνώστες: Tο βιβλίο του Αλέξη Πάρνη «Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού». Πρόκειται για συλλογή διηγημάτων που καταγράφει την Ιστορία του ΔΣΕ μέσα από μικρές ιστορίες ανταρτών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας