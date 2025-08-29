Στην «Εφ.Συν.-Σαββατοκύριακο» [30-31/08/2025]

Αλέξης Τσίπρας: Ο οδικός χάρτης της επιστροφής • Global Sumud Flotilla. Πλώρη για να σπάσει ο τρόμος και ο αποκλεισμός • Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: 3ο Φεστιβάλ Γράμμου • 89η ΔΕΘ. Τι σηματοδοτεί η Έκθεση • Προσφορά: Tο βιβλίο του Αλέξη Πάρνη «Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού».

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 30 Αυγούστου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Αλέξης Τσίπρας. Ο οδικός χάρτης της επιστροφής

⇒ Τρεις σταθμοί για τον πρώην πρωθυπουργό σε βάθος 6μήνου

⇒ Την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, «ρίχνει το γάντι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

⇒ Κριτική στην οικονομική πολιτική και αλλαγή πορείας τώρα

⇒ Το επτασφράγιστο μυστικό για το βιβλίο

⇒ Από τον Φεβρουάριο οι αποφάσεις για το μεγάλο βήμα, εκτός αν...



Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: 3ο Φεστιβάλ Γράμμου

⇒ Άνθρωποι στη σκιά της ιστορίας. Μνήμες, θέσεις και μαρτυρίες για τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων στην Ουγγαρία



Global Sumud Flotilla. Πλώρη για να σπάσει ο τρόμος και ο αποκλεισμός

⇒ Εκατοντάδες ακτιβιστές από 44 χώρες ανοίγουν πανιά, στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα

⇒ Μεγάλη εκδήλωση του March to Gaza την Κυριακή, στα Προπύλαια, με δεκάδες καλλιτέχνες

⇒ Μιλούν: Πάνος Βλάχος, Σπύρος Γραμμένος, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Κωστής Παπαϊωάννου, Sadahzinia, Θωμάς Σίδερης



Συνέντευξη: Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

⇒ «Εγκληματική οργάνωση πίσω από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»



Προσωπική Υπόθεση: Μαριάμ Αμπού Ντάγκα

⇒ Δολοφονημένη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ. Με τον φακό στραμμένο στην Ιστορία



89η ΔΕΘ. Τι σηματοδοτεί η Έκθεση

⇒ Κυβέρνηση: Ενδιαφέρον για... μεσαία τάξη, οικογένεια και συνταξιούχους

⇒ ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή στους δρόμους



Γύθειο

⇒ Ρατσιστικό κάτεργο για Πακιστανό εργάτη



Ν. Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Κύριε Μητσοτάκη, αποτύχατε»



⇒ Αρχή με 4 συνεντεύξεις Τύπου για τη Μαύρη Βίβλο της κυβέρνησης



Τυφώνας «Κατρίνα», 20 χρόνια μετά

⇒ Η ανίατη πληγή της Νέας Ορλεάνης



Ντόναλντ Τραμπ

⇒ Δασμοί και στα μικροδέματα, για πρώτη φορά από το 1938



Yπόθεση Σάρας Μαρτίνι

⇒ Τον Δεκέμβριο η πολύκροτη δίκη ποινικοποίησης της αλληλεγγύης



Άρθρο. Γκίντεον Λεβί

⇒ Ξεριζωμένες ελιές και θάνατος στη Δυτική Όχθη



Γυναίκες του καιρού μας

⇒ Λέιλα Χάλεντ, «η γυναίκα σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης»

