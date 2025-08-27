Δεν πάει άλλο!

Η κατάσταση στον «105.5 Στο Κόκκινο», τον ραδιοσταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, μοιάζει ανυπόφορη για τον κόσμο του. Ισως την καταλαβαίνετε και εσείς αν είστε ακροατές του σταθμού και βλέπετε την εγκατάλειψη που υπάρχει εκεί. Ούτε καν δελτία ειδήσεων δεν μεταδίδουν τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Ο ραδιοσταθμός είναι σε ζόρικη φάση και κρατιέται ζωντανός χάρη στον επαγγελματισμό αλλά και το φιλότιμο θα έλεγα των εργαζομένων του, οι οποίοι μετρούν τρεις μήνες σε συνολική καθυστέρηση της μισθοδοσίας τους.

Ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει σαν να τους κοροϊδεύει. Οι εργαζόμενοι του σταθμού κάνουν λόγο για «καψόνι» που αφορά τα δεδουλευμένα τους: «Μολονότι είχαμε τη διαβεβαίωση πως από εδώ και εμπρός θα λαμβάναμε κανονικά τους μισθούς μας κάθε μήνα και ένα επιπλέον ποσό για τη σταδιακή μείωση των οφειλόμενων, μας καταβλήθηκαν μόνο τα μισά δεδουλευμένα του Ιουλίου. Μας ειπώθηκε ότι το άλλο μισό θα το λαμβάναμε το αργότερο ώς τις 20 Αυγούστου. Αυτό, όμως, δεν έγινε».

Οι εργαζόμενοι έγιναν πλέον (και) καχύποπτοι. «Ολα δείχνουν ότι το ερχόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ “μεστό” από πλευράς πολιτικών εξελίξεων και συγκρούσεων (ΔΕΘ, πιθανή είσοδος του σκανδάλου των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης στο προσκήνιο κ.ά.). Είναι απορίας άξιο πώς κάθε φορά κάποιοι “καταφέρνουν” να μας φέρνουν στο μισθολογικό “αμήν” σε τόσο νευραλγικές περιόδους, εξωθώντας μας σε κινητοποιήσεις που αναπόφευκτα επηρεάζουν τη ροή του προγράμματος του σταθμού. Ας το σκεφτούν αυτοί που πρέπει, εμείς απλώς εκφράζουμε την απορία». Το ωραίο είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ τους άλλους εργαζόμενους που έχει, στο κόμμα π.χ., τους πληρώνει κανονικά. Χωρίς καθυστέρηση. Δεν ξέρουμε αν αυτό δείχνει κάτι. Αν σημαίνει κάτι.

Βρισκόμαστε στην αρχή της νέας σεζόν και όλα τα ενημερωτικά ραδιόφωνα της Αθήνας παρουσιάζουν τα καινούργια τους προγράμματα που ξεκινούν, τα περισσότερα, την προσεχή Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς στον «105.5 Στο Κόκκινο» δεν κινείται τίποτε. Το λένε και οι εργαζόμενοι: «φθινοπωρινή επανεκκίνηση, με νέα δυναμική και νέο πρόγραμμα δεν νοείται» όσο η κατάσταση παραμένει ως έχει. Ζητούν μάλιστα έως «το τέλος του Αυγούστου να λάβουμε τα δεδουλευμένα του εν λόγω μήνα και του οφειλόμενου μισού Ιουλίου».

Aμεση συνάντηση

Ζητούν επίσης άμεση συνάντηση με τη διεύθυνση ώστε να έχουν «ακριβή ενημέρωση για όλα τα σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφ’ όσον αυτή έγινε με δεδηλωμένο πρώτιστο στόχο την εξόφληση των οφειλών στους εργαζόμενους των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.». Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προχωράει είναι η αλήθεια όπως διαβάζουμε από τις ανακοινώσεις της Left Media. Εδώ και τρεις μήνες τρέχει μια καμπάνια του σταθμού που καλεί τους ακροατές του να συμμετάσχουν σε αυτή την αύξηση του Μ.Κ. αγοράζοντας και οι ίδιοι μετοχές προς 10 ευρώ τη μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της «Left Media» ανέρχεται πλέον σε 21.021.800 ευρώ που διαιρείται σε 2.102.180 ονομαστικές μετοχές. Από τα συμφραζόμενα καταλάβαμε ότι έχουν μπει στα ταμεία (από τον κόσμο) γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αλλά πρόκειται, όπως υποστηρίζουν όσοι ξέρουν, για λογιστικό και όχι για «ζεστό» χρήμα που θα έλυνε το πρόβλημα.

Δύο πράγματα για το τέλος. Το ένα έχει σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και τις σίγουρες εξελίξεις που θα έχουμε στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς τους επόμενους μήνες, όποιες και αν είναι αυτές. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια συγκυρία να αφήνουν τον «105.5 Στο Κόκκινο» να υπολειτουργεί;

Το δεύτερο αφορά το ελληνικό πολιτικό σύστημα αλλά και την ελληνική πραγματικότητα γενικότερα. Ενα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, με μηδέν τραπεζικό δανεισμό, δεν μπορεί να αναπνεύσει και δυσκολεύεται να πληρώσει τους εργαζομένους του. Ενα άλλο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, χρωστάει 550 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες (με το ποσό να αυξάνει χρόνο με τον χρόνο), αλλά πληρώνει κανονικά και θεωρείται και εύρωστο. Πού είναι το λάθος, μου λέτε;