Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.5° 30.4°
3 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.0° 28.8°
2 BF
68%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.0°
3 BF
88%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
61%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
1 BF
73%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 28.0°
2 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
33%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
1 BF
39%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
79%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
24%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 34.4°
3 BF
28%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
65%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
34°C
35.0° 33.8°
5 BF
27%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.3°
3 BF
79%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
1 BF
80%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
1 BF
51%
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [23-24/8/2025]

Τα «όπλα» της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ • Τι θα πει ο Αλ. Τσίπρας 24 ώρες πριν την ομιλία Μητσοτάκη • Κόκκινη κάρτα στον κυβερνητικό ξενοφοβικό παροξυσμό • Γάζα: Η αποτυχία της ανθρωπότητας • «Κοινωνική κατοικία» με όρους αγοράς στο κυβερνητικό «πακέτο» • Οδηγός για το Ευρωμπάσκετ.

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 23 Αυγούστου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 24 Αυγούστου. 


Τα «όπλα» της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ 

⇒ Με κυβερνητικό πρόγραμμα (αλλά και «Μαύρη Βίβλο») στη Θεσσαλονίκη ο Ν. Ανδρουλάκης

⇒ Αισχροκέρδεια - έμμεσοι φόροι - αύξηση μισθών και συντάξεων, το τρίπτυχο του Σ. Φάμελλου

⇒ Θα ρίξει το γάντι στην εσωκομματική αντιπολίτευση ο Κ. Μητσοτάκης; Ο πονοκέφαλος Δένδια

⇒ Συνέντευξη της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου: Η Δεξιά φεύγει, η Αριστερά να επιταχύνει


Η αντιπαράθεση στη Θεσσαλονίκη ξεκινά... μία ημέρα πριν

⇒ Ομιλία του Αλ. Τσίπρα 24 ώρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη - Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός


Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Κόκκινη κάρτα στον κυβερνητικό ξενοφοβικό παροξυσμό

⇒ Το νομοσχέδιο Βορίδη - Πλεύρη βρίσκεται εκτός διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

⇒ Κρεσέντο αυταρχισμού: η κυβέρνηση απειλεί όποιον διαφωνεί με την ακροδεξιά πολιτική της

⇒ Συνέντευξη: Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες


Η αποτυχία της ανθρωπότητας

⇒ Επίσημα κατάσταση λιμού κήρυξε υπηρεσία του ΟΗΕ στην Πόλη της Γάζας 


Στεγαστική κρίση

⇒ Και «κοινωνική κατοικία» με όρους αγοράς στο κυβερνητικό «πακέτο»


Βόρεια Χίος: «Κάηκε και η εμπιστοσύνη»

⇒ Το χρονικό των μεγάλων πυρκαγιών στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου


Ευρωμπάσκετ 2025

⇒ Ένας οδηγός για τη 42η διοργάνωση που ξεκινά στις 27 Αυγούστου.


Άρθρα

⇒ Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

⇒ Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας

⇒ Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής, Πράσινοι - Οικολογία


1o Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS

⇒ Στις Πρέσπες, ένα νέο μουσικό «σύνορο» μεταξύ Δύσης και Βαλκανίων

Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [23-24/8/2025]

