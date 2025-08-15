Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο»

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 16 Αυγούστου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 17 Αυγούστου.
Φτωχαίνει η Ελλάδα
→ Μικρότερη, σε σύγκριση με την τετραετία Τσίπρα, η μείωση των μακροχρόνια ανέργων
→ Μεγαλώνει ο κίνδυνος της φτώχειας για τους συνταξιούχους
→ Ο μισθός στη χώρα μας ανεβαίνει με τις σκάλες, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ανεβαίνει με το ασανσέρ. Τελευταίος στην Ε.Ε. ο μισθός στην Ελλάδα με όρους αγοραστικής δύναμης
→ Οι προφητικές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για «την Ελλάδα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της εξουσίας των λίγων»
Το ΕΣΥ παραδίδεται στους ιδιώτες
→ Με τη νέα ΚΥΑ οι άρρωστοι γίνονται εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα
→ Με το χέρι στην τσέπη και πάλι οι ασθενείς για ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, χειρουργεία, νοσηλεία
→ Δήλωση Γιώργου Σιδέρη, προέδρου ΕΙΝΑΠ, στην «Εφ.Συν.»
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Η δολοφονία του Τρότσκι
→ Άγνωστα στοιχεία από τα αρχεία των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών
→ Πότε αποφασίστηκε η εξόντωσή του
→ Τι ήταν η επιχείρηση «Πάπια» και ποιοι συμμετείχαν
→ Ποιος ο ρόλος του Στάλιν
Πολιτική
→ Άρθρο του Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
→ Συνέντευξη: Παύλος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
Έρευνα PULSE
→ Κάτω από τη βάση η κολυμβητική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τι δείχνουν τα στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Προσωπική Υπόθεση: Νίκος Πλουμπίδης
→ Δεν ήταν άγιος - ήταν επαναστάτης
Άρθρο του καθηγητή Σωτήρη Λίβα
→ «Από την Αλάσκα στη Γάζα: Τα όρια της αυθαιρεσίας και της ευθύνης»
Μαζί με την «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» μια ξεχωριστή προσφορά: το μυθιστόρημα του Λένου Χρηστίδη «Διακοπές στη Χέλλαντ».
