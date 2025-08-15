Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο»

Φτωχαίνει η Ελλάδα • Το ΕΣΥ παραδίδεται στους ιδιώτες • Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Η δολοφονία του Τρότσκι • Κάτω από τη βάση η κολυμβητική εκπαίδευση στην Ελλάδα • Προσωπική Υπόθεση: Νίκος Πλουμπίδης • Προσφορά: το μυθιστόρημα του Λένου Χρηστίδη «Διακοπές στη Χέλλαντ». ​

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 16 Αυγούστου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 17 Αυγούστου.



Φτωχαίνει η Ελλάδα

→ Μικρότερη, σε σύγκριση με την τετραετία Τσίπρα, η μείωση των μακροχρόνια ανέργων



→ Μεγαλώνει ο κίνδυνος της φτώχειας για τους συνταξιούχους

→ Ο μισθός στη χώρα μας ανεβαίνει με τις σκάλες, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ανεβαίνει με το ασανσέρ. Τελευταίος στην Ε.Ε. ο μισθός στην Ελλάδα με όρους αγοραστικής δύναμης

→ Οι προφητικές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για «την Ελλάδα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της εξουσίας των λίγων»



Το ΕΣΥ παραδίδεται στους ιδιώτες

→ Με τη νέα ΚΥΑ οι άρρωστοι γίνονται εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα

→ Με το χέρι στην τσέπη και πάλι οι ασθενείς για ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, χειρουργεία, νοσηλεία

→ Δήλωση Γιώργου Σιδέρη, προέδρου ΕΙΝΑΠ, στην «Εφ.Συν.»



Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Η δολοφονία του Τρότσκι

→ Άγνωστα στοιχεία από τα αρχεία των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών

→ Πότε αποφασίστηκε η εξόντωσή του

→ Τι ήταν η επιχείρηση «Πάπια» και ποιοι συμμετείχαν

→ Ποιος ο ρόλος του Στάλιν



Πολιτική

→ Άρθρο του Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

→ Συνέντευξη: Παύλος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής



Έρευνα PULSE

→ Κάτω από τη βάση η κολυμβητική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τι δείχνουν τα στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Προσωπική Υπόθεση: Νίκος Πλουμπίδης

→ Δεν ήταν άγιος - ήταν επαναστάτης



Άρθρο του καθηγητή Σωτήρη Λίβα

→ «Από την Αλάσκα στη Γάζα: Τα όρια της αυθαιρεσίας και της ευθύνης»

