«Διακοπές στη Χέλλαντ» στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο»

Κληντέηβιλλ, 2364.

Η παγκόσμια πρωτεύουσα του παγκόσμιου κράτους ευημερεί. O Φρέντυ Βάριους, Δεύτερος Τέταρτος, Υπεύθυνος Προόδου του Παγκόσμιου Προεδρείου, έχει τα προβλήματά του: μοναξιές, εξυπνάκηδες βιο-Βοηθοί, επτασφράγιστα μυστικά, βαρεμάρα, απαγορευμένα τραγούδια, πληροφοριακό βουητό, εκλογές. Χρειάζεται επειγόντως ξεκούραση. Και συν τοις άλλοις, πρέπει να σώσει το τομάρι του αξιότιμου Προέδρου Φλατ, του Παγκόσμιου Προεδρείου και το δικό του. Θα τα συνδυάσει και τα δύο. Στον κορυφαίο κοσμοτουριστικό κόμβο. Την ιστορική Χέλλαντ...

Λένος Χρηστίδης: «Βυθιζόμαστε σε μια δυστοπία φτιαγμένη από πολλή ζέστη, ΟΠΕΚΕΠΕ και προβοκάτσιες». Διαβάστε πως ο συγγραφέας εξηγεί ότι ένα λογοπαίγνιο για την επίγεια κόλαση, του ενέπνευσε το τοπωνύμιο ενός «κοσμοτουριστικού κόμβου» που, προορισμένος για τις άνευ ορίων ψυχαγωγίας διακοπές της upper class του 2364, φιλοξενεί τη δράση μιας μυθοπλασίας η οποία, μεταξύ science fiction και πολιτικής αλληγορίας, περιγράφει τύπους, χώρους και καταστάσεις όχι και τόσο… φανταστικές τελικά.