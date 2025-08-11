Ellinika Hoaxes, τι πάθατε ξαφνικά;

Κοίτα που τα Ellinika Hoaxes, αυτό το site που λέει ότι ψάχνει τα fake news στο διαδίκτυο (και γελάμε όλοι εμείς), έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες την είδηση ότι «Τέμπη - «Μπάζωμα»: Ανακριβείς ισχυρισμοί Μητσοτάκη - Γεωργιάδη για τους λόγους κάλυψης του χώρου». Βρε βρε τα Ellinika Hoaxes, που ξαφνικά ανακάλυψαν τα ψέματα Μητσοτάκη για τα Τέμπη. Τα Ellinika Hoaxes, που έσπευσαν να μας πουν ότι τα βίντεο Καπερνάρου, που δημοσίευσε ο Πορτοσάλτε, είναι πραγματικά και αληθινά και σίγουρα και να πάτε να πνιγείτε όλοι όσοι τα αμφισβητείτε (αυτό το τελευταίο είναι δικό μου, παρακαλώ).

Αξίωσαν κι έγραψαν λοιπόν στα ξεκούδουνα για τον ισχυρισμό «σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη για την κάλυψη του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, “ο χώρος καλύφθηκε για να πάνε οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια µε ασφάλεια”». Και μας λένε, ως συμπέρασμα, ότι είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί και ότι «για να πατήσουν οι γερανοί πραγματοποιήθηκαν πράγματι εργασίες τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου, οι οποίες δεν αφορούσαν την κάλυψη του χώρου, αλλά την απομάκρυνση της βλάστησης και το πάτημα του εδάφους για στερεοποίησή του.

Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες και νόμιμες από τη δικαιοσύνη. Ο χώρος, συμπεριλαμβανομένου του επίκεντρου της αρχικής ανάφλεξης, καλύφθηκε μετά τις 2 Μαρτίου 2023 με αδρανή υλικά, όταν και οι γερανοί είχαν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησής τους».

Δεν δίνω καμία σημασία στα Ellinika Hoaxes, τόσο που ίσως να αρχίσω να πιστεύω το αντίθετο πλέον, ότι το μπάζωμα έγινε για τους γερανούς. Δεν δίνω καμία σημασία στα Ellinika Hoaxes, απλώς τα αναφέρω για να τα δείτε κι εσείς. «Τι έγινε, ρε μάγκες, δεν μπήκε το μηνιάτικο;» τους σχολίασε ένας στο facebook κάτω από το post τους. Κι ένας άλλος: «Οταν βουλιάζει το καράβι τα ποντίκια φεύγουν πρώτα...».