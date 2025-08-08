Στην «Εφ.Συν.» Σαββατοκύριακο [9-10/8/2025]

Η κυβέρνηση «πυροδοτεί» νέο κύμα αύξησης των τιμών • Η επένδυση στο Ελληνικό ξεσηκώνει τους γείτονες • ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή αντίδραση κατά Μαξίμου από ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά για την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» • Νετανιάχου εναντίον όλων.

«Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 9 Αυγούστου



Ακρίβεια. Η κυβέρνηση «πυροδοτεί» νέο κύμα αύξησης των τιμών

→ Επέστρεψε στα επίπεδα των αρχών του 2024 ο εθνικός πληθωρισμός -3,1% τον Ιούλιο- με νέα θηριώδη αύξηση στα ενοίκια κατοικιών 11,4%

→ Ενδογενές το νέο πληθωριστικό κύμα: σχεδόν υπερδιπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού ο ελληνικός Εναρμονισμένος Δείκτης

→ Η μονοπωλιακή ισχύς των επιχειρήσεων και η καρτελοποίηση των αγορών, με ευθύνη της κυβέρνησης, τρέφουν την αισχροκέρδεια και τον «πληθωρισμό κερδών» (greedflation)

→ Αδύναμο το παραγωγικό δυναμικό να ανταποκριθεί στα επίπεδα της ζήτησης, παραμένει 70 δισ. ευρώ κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα



Το Θέμα της «Εφ.Συν.» - Έρευνα «Το Νήμα»

→ Η επένδυση στο Ελληνικό ξεσηκώνει τους γείτονες. Οι όμοροι δήμοι και πρωτοβουλίες κατοίκων αντιδρούν σε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές αυθαιρεσίες που υποβαθμίζουν τη ζωή και την περιουσία τους



ΟΠΕΚΕΠΕ

→ Σκληρή αντίδραση κατά Μαξίμου από ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά για την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.»

→ ΠΑΣΟΚ. Διπλή προετοιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόγραμμα 100 ημερών



Έρευνα PULSE

→ Ραντεβού στις δημόσιες βρύσες για δωρεάν πόσιμο νερό



Νετανιάχου εναντίον όλων

→ Εγχώρια και διεθνής κατακραυγή στην απόφαση για ολική κατάληψη της Γάζας



Άρθρο. Έλενα Ακρίτα

Το ραντεβού της Κυριακής: μετανάστριες και προσφύγισσες στον κλοιό της έμφυλης βίας



Νέα Αριστερά

→ Εν όψει Προγραμματικού Συνεδρίου, 12 δέσμες προτάσεων προς την κοινωνία



Προσωπική Υπόθεση

→ Γιώργος Βαγιαννίδης, διεθνής δεξιός μπακ



Στο Κονγκό του ξεχασμένου εμφυλίου

→ Ο Οδυσσέας Βουδούρης μεταφέρει αποκλειστικά στην «Εφ.Συν.» τις εμπειρίες του από την αποστολή του στην αφρικανική χώρα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Μαζί με την «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο», το νουάρ μυθιστόρημα του Ιερώνυμου Λύκαρη «Άπληστε κόσμε, κάλπικε».