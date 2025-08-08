Στην «Εφ.Συν.» Σαββατοκύριακο [9-10/8/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 9 Αυγούστου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 10 Αυγούστου.
Ακρίβεια. Η κυβέρνηση «πυροδοτεί» νέο κύμα αύξησης των τιμών
→ Επέστρεψε στα επίπεδα των αρχών του 2024 ο εθνικός πληθωρισμός -3,1% τον Ιούλιο- με νέα θηριώδη αύξηση στα ενοίκια κατοικιών 11,4%
→ Ενδογενές το νέο πληθωριστικό κύμα: σχεδόν υπερδιπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού ο ελληνικός Εναρμονισμένος Δείκτης
→ Η μονοπωλιακή ισχύς των επιχειρήσεων και η καρτελοποίηση των αγορών, με ευθύνη της κυβέρνησης, τρέφουν την αισχροκέρδεια και τον «πληθωρισμό κερδών» (greedflation)
→ Αδύναμο το παραγωγικό δυναμικό να ανταποκριθεί στα επίπεδα της ζήτησης, παραμένει 70 δισ. ευρώ κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα
Το Θέμα της «Εφ.Συν.» - Έρευνα «Το Νήμα»
→ Η επένδυση στο Ελληνικό ξεσηκώνει τους γείτονες. Οι όμοροι δήμοι και πρωτοβουλίες κατοίκων αντιδρούν σε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές αυθαιρεσίες που υποβαθμίζουν τη ζωή και την περιουσία τους
ΟΠΕΚΕΠΕ
→ Σκληρή αντίδραση κατά Μαξίμου από ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά για την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.»
→ ΠΑΣΟΚ. Διπλή προετοιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόγραμμα 100 ημερών
Έρευνα PULSE
→ Ραντεβού στις δημόσιες βρύσες για δωρεάν πόσιμο νερό
Νετανιάχου εναντίον όλων
→ Εγχώρια και διεθνής κατακραυγή στην απόφαση για ολική κατάληψη της Γάζας
Άρθρο. Έλενα Ακρίτα
Το ραντεβού της Κυριακής: μετανάστριες και προσφύγισσες στον κλοιό της έμφυλης βίας
Νέα Αριστερά
→ Εν όψει Προγραμματικού Συνεδρίου, 12 δέσμες προτάσεων προς την κοινωνία
Προσωπική Υπόθεση
→ Γιώργος Βαγιαννίδης, διεθνής δεξιός μπακ
Στο Κονγκό του ξεχασμένου εμφυλίου
→ Ο Οδυσσέας Βουδούρης μεταφέρει αποκλειστικά στην «Εφ.Συν.» τις εμπειρίες του από την αποστολή του στην αφρικανική χώρα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Μαζί με την «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο», το νουάρ μυθιστόρημα του Ιερώνυμου Λύκαρη «Άπληστε κόσμε, κάλπικε».
