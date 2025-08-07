«Χάκαραν» το κανάλι της «Εφ.Συν.» στο YouTube

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο κανάλι της «Εφημερίδας των Συντακτών»

Το κανάλι της «Εφ.Συν.» στο YouTube έπεσε θύμα χάκερ, με αποτέλεσμα να «πέσει» από την πλατφόρμα και να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό.

Η διεύθυνση της εφημερίδας έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση του καναλιού, επικοινωνώντας με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των χάκερ, καθώς και με κάθε αρμόδιο φορέα, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία του καναλιού μας στο YouTube.

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» και το efsyn.gr σας ευχαριστούν για την κατανόησή σας και ζητούν «συγγνώμη» για την όποια αναστάτωση προέκυψε.