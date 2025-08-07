Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.2° 29.7°
4 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.0° 28.2°
2 BF
44%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 28.0°
2 BF
52%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
34%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
45%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
54%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
0 BF
41%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
2 BF
50%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.5° 26.6°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.9°
4 BF
61%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
48%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.3°
2 BF
48%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
45%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
39%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
30.1° 28.4°
2 BF
40%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 28.8°
2 BF
83%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.4°
2 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.0° 26.3°
2 BF
50%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
2 BF
54%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
49%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 07 Αυγούστου, 2025
Εφημερίδες- ΕΦΣΥΝ

«Χάκαραν» το κανάλι της «Εφ.Συν.» στο YouTube

MEDIA
efsyn.gr
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο κανάλι της «Εφημερίδας των Συντακτών»

Το κανάλι της «Εφ.Συν.» στο YouTube έπεσε θύμα χάκερ, με αποτέλεσμα να «πέσει» από την πλατφόρμα και να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό. 

Η διεύθυνση της εφημερίδας έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση του καναλιού, επικοινωνώντας με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των χάκερ, καθώς και με κάθε αρμόδιο φορέα, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία του καναλιού μας στο YouTube. 

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» και το efsyn.gr σας ευχαριστούν για την κατανόησή σας και ζητούν «συγγνώμη» για την όποια αναστάτωση προέκυψε.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Χάκαραν» το κανάλι της «Εφ.Συν.» στο YouTube

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual