Το Ισραήλ συνεχίζει να παίζει με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Συνεχίζουν να ζουν τον εφιάλτη της πείνας και του πόνου οι Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας • Παραδίδει ακόμη μια σορό η Χαμάς στο Ισραήλ • Στην Κνεσέτ τροπολογία για την επιβολή θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες».

Η παρεμπόδιση της πλήρης εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, εκτός του ότι συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ πριν από έναν μήνα, συνιστά και έγκλημα πολέμου και παρά τις καταγγελίες και τις κραυγές αγωνίας, το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο να παίζει με τις ζωές αθώων ανθρώπων.

Την περιορισμένη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας κατήγγειλαν σήμερα μια σειρά ανθρωπιστικών οργανισμών την ώρα που η πείνα επιμένει, ο χειμώνας πλησιάζει και οι παλιές σκηνές αρχίζουν να ξεφτίζουν, έπειτα από δύο χρόνια γενοκτονίας.

Με την εκεχειρία υποτίθεται ότι θα έρρεε ένας χείμαρρος βοήθειας στον μικρό θύλακα, που τον Αύγουστο κηρύχθηκε από τον ΟΗΕ σε κατάσταση λιμού και όπου σχεδόν όλοι οι κάτοικοι - 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι - έχασαν τα σπίτια τους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ωστόσο, μόνο η μισή από την αναγκαία ποσότητα τροφίμων εισέρχεται, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, (WFP), ενώ παλαιστινιακές υπηρεσίες λένε ότι ο συνολικός όγκος της βοήθειας υπολογίζεται ότι φτάνει τo 1/4 έως 1/3 του αναμενόμενου.

Το Ισραήλ λέει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ορίζει ότι κατά μέσο όρο θα περνούν στη Γάζα 600 φορτηγά με εφόδια σε καθημερινή βάση. Επιρρίπτει τις ευθύνες για τις ελλείψεις σε τρόφιμα στους μαχητές της Χαμάς, τους οποίους κατηγορεί ότι τα κλέβουν πριν καν μοιραστούν, κάτι που η οργάνωση αρνείται. Οι τοπικές αρχές της Γάζας, που ελέγχονται από τη Χαμάς, υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα φορτηγά δεν φτάνουν στον προορισμό τους λόγω των περιορισμών που θέτει το Ισραήλ και μόνο 145 την ημέρα παραδίδουν εφόδια.

Τα Ηνωμένα Έθνη, που σε προηγούμενες φάσεις του πολέμου δημοσιοποιούσαν καθημερινά τα στοιχεία για τον αριθμό των φορτηγών που περνούσαν στη Γάζα, δεν δίνουν πλέον τέτοια στοιχεία σε τακτική βάση.

«Είναι φρικτή η κατάσταση. (Δεν υπάρχουν) ούτε κατάλληλες σκηνές, ούτε νερό, ούτε κατάλληλο φαγητό, ούτε κανονικά λεφτά» είπε η Μανάλ Σάλεμ, 52 ετών, που ζει σε μια σκηνή στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα. Η σκηνή της είναι «εντελώς διαλυμένη» και φοβάται ότι δεν θα αντέξει τον χειμώνα.

Η κατάπαυση του πυρός και η είσοδος μεγαλύτερων ποσοτήτων βοήθειας από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν βελτιώσει κάπως την κατάσταση, σύμφωνα με την OCHA, την ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ. Την περασμένη εβδομάδα η OCHA ανέφερε ότι το 10% των παιδιών παραμένουν υποσιτισμένα (από 14% τον Σεπτέμβριο) και περισσότερα από 1.000 πάσχουν από ακραία μορφή υποσιτισμού.

Οι μισές οικογένειες της Γάζας ανέφεραν ότι αυξήθηκε η πρόσβασή τους σε τρόφιμα, ιδίως στα νότια, καθώς μετά την κατάπαυση του πυρός μπαίνει στον θύλακα περισσότερη βοήθεια και έτσι τρώνε δύο γεύματα την ημέρα, αντί για ένα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την OCHA ωστόσο, υπάρχει ακόμη μεγάλο χάσμα μεταξύ νότου και βορρά, όπου οι συνθήκες παραμένουν πολύ δύσκολες.

Η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP, περιέγραψε την κατάσταση ως «μάχη με τον χρόνο».«Χρειαζόμαστε πλήρη πρόσβαση. Πρέπει όλοι να κινηθούν γρήγορα. Ο χειμώνας έρχεται. Ο κόσμος ακόμη πεινάει και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές», είπε.

Μετά την κατάπαυση του πυρός το WFP έχει φέρει στη Γάζα 20.000 μετρικούς τόνους σε τρόφιμα, περίπου τη μισή ποσότητα που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων. Έχει ανοίξει επίσης 44 από τα 145 κέντρα διανομής, που είναι ο τελικός στόχος του.

Λείπει ωστόσο η ποικιλία των τροφίμων που απαιτούνται για να τερματιστεί ο υποσιτισμός. «Τα περισσότερα νοικοκυριά με τα οποία μιλήσαμε τρώνε μόνο δημητριακά, όσπρια, ξηρά τροφή και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο με αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να καταναλώσουν κρέας, αυγά, λαχανικά και φρούτα», είπε η Ετέφα.

Η συνεχιζόμενη έλλειψη καυσίμων, όπως και υγραερίου για το μαγείρεμα, παρεμποδίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης του υποσιτισμού. Έξι στους δέκα κατοίκους μαγειρεύουν καίγοντας σκουπίδια.

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται καταλύματα. Οι τέντες διαλύονται. Τα κτίρια που σώθηκαν από τους βομβαρδισμούς συχνά είναι ασταθή και επικίνδυνα.

«Οι συνθήκες διαβίωσης είναι αδιανόητες», είπε η Σάινα Λόου, η εκπρόσωπος του Norwegian Refugee Council, που έχει τεθεί επικεφαλής μιας ομάδας υπηρεσιών που εργάζονται για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στέγης στη Γάζα. Το NRC υπολογίζει ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρειάζονται κατάλυμα στη Γάζα αλλά ακόμη το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει την είσοδο σκηνών και τεντών.

Ανησυχία από τον Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα βαθιά ανήσυχος από τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι παραβιάσεις «πρέπει να σταματήσουν και όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τις αποφάσεις της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο της δεύτερης διεθνούς συνόδου για την κοινωνική ανάπτυξη στην Ντόχα.

Συνεχίζεται η ανταλλαγή των σορών

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τη σορό ενός Ισραηλινού στρατιώτη που κρατείτο όμηρος από Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την παράδοση της σορού στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σορός βρέθηκε στη Σετζάγια, ένα ανατολικό προάστιο της πόλης της Γάζας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να κατέχεται από ισραηλινές δυνάμεις, αφού το Ισραήλ επέτρεψε την πρόσβαση στην τοποθεσία σε ομάδες της Χαμάς και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς παρέδωσε και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακα σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από φυλακές στο Ισραήλ.

Η Χαμάς δεσμεύτηκε επίσης να παραδώσει τα λείψανα των νεκρών ομήρων, αλλά υποστηρίζει ότι η καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας από τους ισραηλινούς βοβμβαρδισμούς δυσχεραίνει τον εντοπισμό των σορών. Το Ισραήλ κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα για κωλυσιεργία.

Η Χαμάς έχει ήδη επιστρέψει 20 από τις 28 σορούς ομήρων που είχαν ταφεί στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ παρέδωσε 270 σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις από τις 7/10 του 2023 και έπειτα, τόνισαν υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Έρχεται θανατική ποινή για «τρομοκράτες»

Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ υπερψήφισε χθες το νομοσχέδιο με το οποίο επαναφέρεται η θανατική ποινή για τους δράστες «τρομοκρατικών» επιθέσεων, μια πρόταση που υποστηρίχθηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και η πρόταση θα κατατεθεί τώρα στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου θα πρέπει να υπερψηφιστεί τρεις φορές προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό μεσολαβητή για τους ομήρους, Γκαλ Χιρς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει επίσης την πρωτοβουλία.

Σε ένα υπόμνημα όπου εξηγείται η απόφαση της Επιτροπής, αναφέρεται ότι «ο στόχος της είναι να ξεριζωθεί η τρομοκρατία από τη ρίζα της και να δημιουργηθεί μια ισχυρή αποτροπή». Το κείμενο διευκρινίζει ότι «ένας τρομοκράτης που κρίνεται ένοχος για δολοφονία, υποκινούμενη από τον ρατσισμό ή το μίσος (…) θα καταδικάζεται υποχρεωτικά σε θάνατο», προσθέτοντας ότι η ποινή αυτή είναι «μη προαιρετική».

Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από μια βουλευτή του κόμματος του Μπεν Γκβιρ, την Ότζμα Γεχούντιτ. Ο υπουργός έχει απειλήσει ότι θα σταματήσει να ψηφίζει τις προτάσεις του κυβερνητικού συνασπισμού εάν το νομοσχέδιο δεν κατατεθεί προς ψήφιση από το κοινοβούλιο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. «Κάθε τρομοκράτης που ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο θα πρέπει να ξέρει ότι η τιμωρία θα είναι μία: η θανατική ποινή» ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωσή του.

Την Παρασκευή ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε την επαναφορά της θανατικής ποινής με ένα βίντεο όπου εικονίζεται ο ίδιος, όρθιος μπροστά σε Παλαιστίνιους κρατουμένους, ξαπλωμένους μπρούμυτα, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη.