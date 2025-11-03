Συνελήφθη η υποστράτηγος Γερουσάλμι μετά τη διαρροή σοκαριστικού βίντεο κακοποίησης Παλαιστίνιου

Η υποστράτηγος αναφέρθηκε ως αγνοούμενη, αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη • Για την ακροδεξιά, η διαρροή του βίντεο καταγγέλλεται ως δυσφήμιση του ισραηλινού στρατού, σχεδόν ισοδυναμώντας με πράξη προδοσίας.

Η υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι παραιτήθηκε από τη θέση της γενικής στρατιωτικής εισαγγελέως των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) την περασμένη εβδομάδα, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για τη διαρροή βίντεο που δείχνει σοβαρή κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Την Κυριακή, η ιστορία πήρε μια πιο περίεργη τροπή καθώς η υποστράτηγος αναφέρθηκε ως αγνοούμενη, με την αστυνομία να διεξάγει ωριαίες έρευνες για να την εντοπίσει τελικά σε μια παραλία βόρεια του Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση. Παράλληλα, ο πρώην κορυφαίος δικηγόρος του ισραηλινού στρατού συνελήφθη στον απόηχο των αντιδράσεων από το φρικιαστικό βίντεο.

Το βίντεο των βασανιστηρίων μεταδόθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε ισραηλινό ειδησεογραφικό κανάλι και δείχνει έφεδρους στρατιώτες στη στρατιωτική βάση - κολαστήριο Sde Teiman να απομακρύνουν στην άκρη έναν κρατούμενο και στη συνέχεια να τον περικυκλώνουν με ασπίδες για να του εμποδίσουν την ορατότητα, ενώ τον ξυλοκοπούν και τον μαχαιρώνουν στο ορθό με αιχμηρό αντικείμενο. Ο κρατούμενος στη συνέχεια έλαβε τις πρώτες βοήθειες για σοβαρά τραύματα.

Η υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι | (AP Photo/Oren Ben Hakoon)

Μαύρες κουκούλες για να κρυφτούν

Πέντε έφεδροι κατηγορήθηκαν για άγρια κακοποίηση και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά τους. Την Κυριακή, τέσσερις από τους έφεδρους, που φορούσαν μαύρες κουκούλες για να κρύψουν τα πρόσωπά, εμφανίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ιερουσαλήμ μαζί με τους δικηγόρους τους, οι οποίοι απαίτησαν την απόρριψη της δίκης τους.

Τη Δευτέρα, αποκαλύφθηκε ότι ο κρατούμενος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης αφέθηκε ελεύθερος στη Γάζα τον Οκτώβριο στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με τη Χαμάς. Την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη διαρροή του βίντεο.

Η υποστράτηγος Tomer-Yerushalmi τέθηκε σε άδεια όσο διεξαγόταν η έρευνα. Την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας Israel Katz δήλωσε ότι δεν θα της επιτραπεί να επιστρέψει στη θέση της. Λίγο αργότερα, η υποστράτηγος παραιτήθηκε.

Στην επιστολή παραίτησής της, ανέφερε ότι αναλάμβανε πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δημοσιοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης. «Ενέκρινα την δημοσιοποίηση υλικού στα μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ψευδούς προπαγάνδας κατά των αρχών επιβολής του νόμου του στρατού», είπε.

«Είναι καθήκον μας να διερευνούμε κάθε φορά που υπάρχει εύλογη υποψία για πράξεις βίας εναντίον ενός κρατούμενου», πρόσθεσε.

Μετά την παραίτησή της, ο Katz καταδίκασε έντονα τη συμπεριφορά της. «Όποιος διαδίδει συκοφαντίες αίματος εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού Στρατού είναι ακατάλληλος να φοράει τη στολή του στρατού», είπε.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τα λόγια του υπουργού Άμυνας, λέγοντας ότι το περιστατικό ήταν «ίσως η πιο σοβαρή επίθεση δημοσίων σχέσεων που έχει βιώσει το Κράτος του Ισραήλ από την ίδρυσή του». Για την ακροδεξιά, η διαρροή του βίντεο καταγγέλλεται ως δυσφήμιση του ισραηλινού στρατού, σχεδόν ισοδυναμώντας με πράξη προδοσίας.