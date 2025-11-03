Το Ισραήλ απαιτεί την τήρηση της συμφωνίας στη Γάζα ενώ συνεχίζει τη σφαγή

Χρησιμοποιεί ως δικαιολογία τις καθυστερήσεις στην παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς.

Μπορεί ο ισραηλινός στρατός να διεξάγει σχεδόν καθημερινά επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει το Τελ Αβίβ να απαιτεί από την πλευρά της Χαμάς τη τήρηση της σχετικής συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ κάλεσε σήμερα για την τήρηση «όλων των ρητρών» της συμφωνίας για τη Γάζα που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Το γεγονός είναι ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απαιτούν συνεχώς από τη Χαμάς να επιστρέψει αμέσως όλα τα πτώματα των νεκρών ομήρων, παρόλο που είναι γνωστό ότι πολλοί είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια σε δυσπρόσιτα σημεία και θα πρέπει να αναζητηθούν ή ακόμα και να ζητηθεί η σχετική άδεια από τον ισραηλινό στρατό που έχει ακόμα τον έλεγχο περιοχών στον θύλακα.

Την Κυριακή, για παράδειγμα, το Ισραήλ επέτρεψε να μπουν μπουλντόζες σε περιοχή της Λωρίδας, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν τρία πτώματα ομήρων. Τα πτώματα ανήκουν στον Αμερικανο-ισραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.

Τα πτώματα των ομήρων παραδόθηκαν άμεσα στο Ισραήλ, την Κυριακή. Σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 Παλαιστινίων, καθώς με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Τελ Αβίβ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.

«Παίζει» με τις καθυστερήσεις

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ 20 πτώματα. Η παλαιστινιακή οργάνωση επιστρέφει συνήθως ένα ή δύο πτώματα κάθε λίγες ημέρες και έχει τονίζει πως η μαζική καταστροφή της Γάζας εμποδίζει την αναζήτηση περαιτέρω πτωμάτων.

Ωστόσο, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως επιβραδύνει σκόπιμα τις παραδόσεις πτωμάτων και χρησιμοποιεί τις καθυστερήσεις ως δικαιολογία για να εξαπολύσει θανατηφόρα πλήγματα στον θύλακα.

Και σήμερα, λοιπόν, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έλαβαν χώρα στη Χαν Γιουνίς, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά στα ανατολικά της πόλης της Γάζας, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Από τότε που συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις 236 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας.