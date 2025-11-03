Το αδίστακτο κράτος του Ισραήλ βομβάρδισε ξανά το Λίβανο

Το Ισραήλ δείχνει για ακόμη μια φορά ότι είναι αδίστακτο και αδυσώπητο καθώς εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη επτά, ενώ έχει προαναγγείλει πως θα εντείνει τις επιθέσεις του.

Παρά την εκεχειρία που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πλήγματα εναντίον προπυργίων της, όπως και να έχουν ακόμη υπό την κατοχή τους πέντε μεθοριακά σημεία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται πως η οργάνωση επιχειρεί να «επανεξοπλιστεί», βεβαία χωρίς να επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη κατηγορία από άλλη πλευρά.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, «μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» σήμερα στην περιοχή Ναμπατιέχ άφησε «έναν νεκρό και επτά τραυματίες», τόνισε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ένα drone στόχευσε ένα αυτοκίνητο στο Ντουέιρ, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (Ani).

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο είδε πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στο αυτοκίνητο, η οποία είχε εξαπλωθεί σε άλλα κοντινά οχήματα. Εργάτες εθεάθησαν επίσης να μαζεύουν σπασμένα γυαλιά από κατεστραμμένες βιτρίνες καταστημάτων, ανέφερε.

Μια άλλη αεροπορική επιδρομή σε ένα χωριό στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ άφησε ένα άτομο νεκρό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε απευθείας πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στον νότο, τους οποίους χαρακτήρισε μέλη επίλεκτης δύναμης της Χεζμπολάχ.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία τους χθες Κυριακή στην πόλη Ναμπατιέχ, φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ».

Η φιλοϊρανική οργάνωση αποδυναμώθηκε πολύ από τον πόλεμο, κυρίως μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Αναμένουμε από τη λιβανική κυβέρνηση να κάνει αυτό που έχει δεσμευτεί να κάνει, δηλαδή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλά είναι σαφές ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα όπως συμφωνήθηκε στους όρους της εκεχειρίας», απείλησε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

⇒ Οι τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις δίνουν και μια γεύση για το τι μπορεί να πράξει στη Λωρίδα της Γάζας, όπως τους βομβαρδισμούς που πραγματοποιεί μέχρι και σήμερα παρά την κατάπαυση του πυρός που έχουν συμφωνήσει.