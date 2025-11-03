Εκεχειρία στη Γάζα: Σύσκεψη ΥΠΕΞ μουσουλμανικών χωρών στην Τουρκία

Παράλληλα ένας Παλαιστίνιος ακόμα έχασε την Κυριακή τη ζωή του από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ • Παραδόθηκαν από τη Χαμάς οι σοροί τριών Ισραηλινών ομήρων

Η Τουρκία οργανώνει τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών μουσουλμανικών χωρών, για να σφυρηλατηθεί κοινή θέση όσον αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, όπου η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και από ανθρωπιστική σκοπιά παραμένει επισφαλής, παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι σε εφαρμογή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αυτών των επτά κρατών (της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας) είχαν γίνει δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε έξι ημέρες αργότερα το σχέδιό του για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενόψει της συνόδου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν υποδέχτηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ αλ Χάγια, αρχηγός διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. «Πρέπει να βάλουμε τέλος στη σφαγή στη Γάζα. Η κατάπαυση του πυρός από μόνη της δεν αρκεί», είπε ο κ. Φιντάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη, συνηγορώντας εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Γάζα πρέπει να κυβερνηθεί από τους Παλαιστίνιους και να ενεργήσουμε με σύνεση», τόνισε ακόμη ο τούρκος υπουργός. Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν να εγγυηθούν οι Παλαιστίνιοι την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θύλακα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο οποίος κατηγορεί το Ισραήλ πως αναζητεί προσχήματα για να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός, θα επιμείνει επίσης στην ανάγκη να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Τις προσπάθειες της Άγκυρας, που πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές με χώρες της περιοχής κι επιδιώκει να αλλάξει τον προσανατολισμό των ΗΠΑ, του πιο αφοσιωμένου συμμάχου του Ισραήλ, βλέπει με κακό μάτι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ερίζει πως η Τουρκία έχει υπερβολικά στενή σχέση με τη Χαμάς. Κορυφαία μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν εκφράσει επανειλημμένα την άρνησή τους στο ενδεχόμενο η Άγκυρα, να συμμετάσχει στη διεθνή δύναμη «σταθεροποίησης» στη Γάζα.

Βάσει του σχεδίου Τραμπ, στο οποίο βασίστηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η δύναμη σταθεροποίησης αυτή, αποτελούμενη κυρίως από στρατεύματα αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας καθώς θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ. Μόνο χώρες που είναι «αμερόληπτες» θα επιτραπεί να ενταχτούν στη δύναμη αυτή, έχει δηλώσει ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ.

Άλλη ένδειξη της δυσπιστίας της ισραηλινής κυβέρνησης: ομάδα τούρκων διασωστών, η οποία στάλθηκε για να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων – συμπεριλαμβανομένων αυτών ισραηλινών ομήρων – στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας ανέμενε ακόμη, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, πράσινο φως των αρχών του Ισραήλ προκειμένου να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με την Άγκυρα.

Άλλος ένας νεκρός από ισραηλινά πυρά εν μέσω εκεχειρίας

Παράλληλα ένας Παλαιστίνιος έχασε την Κυριακή τη ζωή του από αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γαζας σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, καθώς το Ισραήλ κατηγορείται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο, ο οποίος «αποτελούσε απειλή». Από την πλευρά του, το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανακοίνωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή κοντά σε μία αγορά λαχανικών στο προάστιο Σετζάια στην πόλη της Γάζας. Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε γνωστή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες.

Παραδόθηκαν οι τρεις σοροί ισραηλινών ομήρων

Τέλος όπως είχε προαναγγελθεί, ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε την Κυριακή στον ισραηλινό στρατό τα λείψανα τριών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, όπως ανακοινώθηκε αυθημερόν από το γραφείο του Νετανιάχου. Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.