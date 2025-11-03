Η στιγμή που ο σεισμός «χτυπάει» το Αφγανιστάν: Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον δέκα νεκροί και πάνω από 260 τραυματίες • Ιδιαίτερα ευάλωτη η χώρα από σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δυο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 260 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,3 βαθμών που έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν χθες, δυο μήνες μετά τη φονικότερη σεισμική δόνηση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) στη Χολμ, στην επαρχία Σαμανγκάν, σε μικρή απόσταση από τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, εκτιμάται πως έγινε σε βάθος 28 χιλιομέτρων, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

→ Η στιγμή που ο σεισμός «χτυπάει» το Αφγανιστάν:

6.4 Powerful Earthquake hit in Afghanistan

Στη Σαμανγκάν, «καταμετρήσαμε πέντε μάρτυρες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχαμαντουλά Χαμάντ, εκπρόσωπος της αφγανικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (ANDMA), κάνοντας επίσης λόγο για 143 τραυματίες. «Η πλειονότητα των τραυματιών επέστρεψε στο σπίτι αφού έλαβε φροντίδες», πρόσθεσε.

⭕ A strong #earthquake of 6.3 magnitude and 10 km depth struck Hindu Kush mountain range in #Afghanistan 45 kms ESE of Mazar Sharif a short while ago.



Jolts felt in Turkmenistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan.

Στην Μπαλχ, γειτονική επαρχία, όπου βρίσκεται η μεγάλη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν, η Μαζάρ-ι-Σαρίφ, νοσοκομείο καταμέτρησε τέσσερις νεκρούς και 120 τραυματίες, σύμφωνα με τον Καμάλ Χαν Ζαντράν, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο κύριος σεισμός και μετασεισμοί έγιναν αισθητοί τη νύχτα ως την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP επιτόπου.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ομάδες στρατιωτικής διάσωσης και επείγουσας βοήθειας έφτασαν αμέσως στην περιοχή και ξεκίνησαν επιχειρήσεις για τη διάσωση ανθρώπων, τη μεταφορά των τραυματιών και την παροχή βοήθειας στις πληγείσες οικογένειες, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαρφάτ Ζαμάν, δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης είναι σε πλήρη δράση και ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Οι υγειονομικές ομάδες έχουν φτάσει στην περιοχή και όλα τα κοντινά νοσοκομεία έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ζαμάν.

Η USGS εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό μέσω του συστήματος PAGER, ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που παρέχει εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις των σεισμών, σημειώνοντας ότι «πιθανόν να υπάρξουν σημαντικές απώλειες και η καταστροφή να είναι εκτεταμένη».

A Powerful #Earthquake struck #Afghanistan’s #Samangan and #Balkh Provinces late last night. According to Initial reports, Seven people have been Martyred, around 150 Injured, and a large number of Homes destroyed. #ARCS Rescue and Medical teams have arrived in the affected areas… pic.twitter.com/rMIe1V3THi — Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) November 3, 2025

Περιοχή υψηλής σεισμικότητας

Ο νέος φονικός σεισμός έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν έπειτα από τη σεισμική δόνηση 6 βαθμών στα τέλη Αυγούστου στις επαρχίες Κουνάρ, Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ. Εκείνη η σεισμική δόνηση χαρακτηρίστηκε η φονικότερη στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν, καθώς στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, άφησε πίσω άλλους 4.000 τραυματίες και κατέστρεψε 7.000 σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν.

Ακολούθησαν πολλές μετασεισμικές δονήσεις και η βοήθεια καθυστέρησε επειδή η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές ήταν δύσκολη. Χτυπήθηκαν ιδίως αγροτικές απομακρυσμένες περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν.

A powerful earthquake struck northern Afghanistan in the middle of the night, causing houses to collapse while residents were deeply asleep, resulting in numerous fatalities. pic.twitter.com/t4x6dNmwdQ — Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) November 2, 2025

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, απαιτούνταν πάνω από 110 εκατομμύρια δολάρια μόνο για την αντίδραση μετά τον σεισμό του Αυγούστου στο ανατολικό Αφγανιστάν, καθώς 221.000 πολίτες βρέθηκαν σε κατάσταση «οξείας ανάγκης» για ανθρωπιστική βοήθεια.

Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας πλήττεται συχνά από σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Από το 1900, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν έχουν καταγραφεί 12 σεισμικές δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο του βρετανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών.

Οι Ταλιμπάν, που ανακατέλαβαν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς: ιδίως εκείνον στην επαρχία Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.500 άνθρωποι και καταστραφεί πάνω από 63.000 κατοικίες.