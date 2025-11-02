Αθήνα, 20°C
Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, 2025
Σοροί Παλαιστίνιων
AP Photo

Γάζα: Η Χαμάς θα επιστρέψει τρεις σορούς ομήρων, γράφουν ισραηλινά μέσα

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Η κίνηση, αν πραγματοποιηθεί, αναμένεται να έχει σημασία για τις οικογένειες των θυμάτων και για τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα, η Χαμάς να επιστρέψει σορούς νεκρών ομήρων το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel. Δεν είναι ακόμη απολύτως βέβαιο αν η παράδοση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, καθώς η Χαμάς δεν έχει επίσημα ανακοινώσει την πρόθεσή της.

Πάντως και το σαουδικό κανάλι Al-Arabiya αναφέρει ότι η Χαμάς ανέκτησε τις σορούς τριών ομήρων στη Χαν Γιούνις. Ωστόσο, δεν υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της είδησης από ανεξάρτητες πηγές. Επί του παρόντος, 11 νεκροί όμηροι παραμένουν στη Γάζα, και οι ισραηλινές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την πιθανή παράδοση των σορών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έντασης στη Γάζα και αναμένεται να έχει μεγάλη σημασία για τις οικογένειες των θυμάτων και για τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή.

Συνάντηση για τη Γάζα με πρωτοβουλία Φιντάν

Παράλληλα ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναμένεται να καλέσει μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη για την ανάγκη διευθετήσεων το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η διοίκηση στη Γάζα από τους Παλαιστίνιους, όπως δήλωσε την Κυριακή μία πηγή του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, το Πακιστάν και της Ινδονησίας, αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος στη συνάντηση για τις εξελίξεις αναφορικά με την εκεχειρία, αλλά και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με την ίδια πηγή του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Ο Φιντάν αναμένεται «να δώσει έμφαση στη σημασία της συντονισμένης δράσης από μουσουλμανικές χώρες για την εκεχειρία, ώστε να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη», τόνισε η ίδια πηγή.

