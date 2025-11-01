Ο Αχμεντ Σάρα ετοιμάζεται για Ουάσινγκτον

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Συρίας Αχμεντ Σάρα αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η Συρία «καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορούσε να ενταχθεί στην υπό αμερικανική διοίκηση συμμαχία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διαλόγου της Μανάμα στο Μπαχρέιν, μία ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

Χθες, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κατάργηση των κυρώσεων του Νόμου Σίζαρ (Ceasar Act) κατά της Συρίας μέσω του νομοσχεδίου για τον Νόμο περί Εθνικής Άμυνας, το οποίο συζητείται τώρα από τους Αμερικανούς βουλευτές. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε τακτική επικοινωνία με τους περιφερειακούς εταίρους και χαιρετίζει οποιαδήποτε επένδυση ή δέσμευση στη Συρία που υποστηρίζει την ευκαιρία να έχουν όλοι οι Σύροι μια ειρηνική και ευημερούσα χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Εντωμεταξύ, συνολικά 550.000 Σύροι πρόσφυγες από την Τουρκία επέστρεψαν στη χώρα τους, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. Περίπου 2,4 εκατομμύρια Σύροι παραμένουν πρόσφυγες στην Τουρκία, όπου ο αριθμός τους ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια στην κορύφωση του πολέμου στη Συρία, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε την Παρασκευή ότι 1,16 εκατομμύριο Σύροι συνολικά έχουν γυρίσει στη χώρα τους από τις 8 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περισσότεροι από 1,9 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι μπόρεσαν επίσης να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Σύροι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι και 4,5 εκατομμύρια παραμένουν ακόμη πρόσφυγες στο εξωτερικό, σύμφωνα με την UNHCR.

Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε μετά την καταστολή από τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ μιας λαϊκής εξέγερσης το 2011, είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο εκατομμυρίων Σύρων από τη χώρα τους. Η εμφύλια σύγκρουση τελείωσε αιματηρά, τον Δεκέμβριο του 2024, όταν πήρε την εξουσία στη Δαμασκό ο ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος προηγουμένως είχε ανατρέψει τον Άσαντ.