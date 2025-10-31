Παραιτήθηκε η στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ λόγω διαρροής βίντεο με βασανισμούς Παλαιστινίων

«Εξαφανίστηκε» με συνοπτικές διαδικασίες εν μέσω έρευνας για τη διαρροή βίντεο μέσα από τα κολαστήρια του Σντε Τεϊμάν, που απεικονίζει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο • Η κυβέρνηση Νετανιάχου αναζητά δικηγόρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει «προκλήσεις» με την «προστασία των Ισραηλινών στρατιωτών» να ορίζεται ως η κύρια προτεραιότητά τους • Απάνθρωπες δηλώσεις Μπεν-Γκβιρ: Ζητά θανατική ποινή μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της ανώτατης στρατιωτικής εισαγγελικής λειτουργού, Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι εν μέσω έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει στρατιώτες του IDF να βασανίζουν Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας, υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, υπέβαλε σήμερα το πρωί την παραίτησή της στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού, χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους της παραίτησής της.

Το βίντεο φέρεται είναι τραβηγμένο μέσα από τα κολαστήρια του Σντε Τεϊμάν, στρατιωτική βάση στα σύνορα με τη Γάζα που χρησιμοποιείται ως φυλακή και τα δύο χρόνια της γενοκτονίας και αντιμετωπίζει πληθώρα καταγγελιών για βασανιστήρια και παράνομους θανάτους υπό κράτηση.

Τον περασμένο Αύγουστο το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων στη συγκεκριμένη φυλακή. Πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας έδειχναν Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο.

Πέντε στρατιώτες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Φεβρουάριο για το συμβάν, το οποίο δίχασε την ισραηλινή κοινωνία, τις τάξεις του στρατού και την πολιτική τάξη, με ορισμένους να εκφράζουν οργή για το περιστατικό και άλλους να υπερασπίζονται τους στρατιώτες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι στρατιώτες «ενήργησαν εναντίον του κρατουμένου με ακραία βία» και προκάλεσαν «σοβαρά τραύματα», όπως σπασμένα πλευρά και διάτρηση πνεύμονα, τόνισε ο στρατός τον Φεβρουάριο.

Τι αναφέρει στην παραίτησή της

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

«Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) είναι ένας στρατός με ήθος που σέβεται τον νόμο και, συνεπώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός οδυνηρού πολέμου, πρέπει να διερευνά παράνομες πράξεις», δήλωσε η εισαγγελέας στην επιστολή παραίτησής της.

«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση υλικού σε μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ψευδούς προπαγάνδας που στρέφεται κατά των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Φέρω την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δημοσιοποιήθηκε σε μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα», τόνισε επίσης η ίδια, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι τόνισε πως παρόλο που πίστευε ότι οι κρατούμενοι ήταν «τρομοκράτες», αυτό «δεν μειώνει το καθήκον μας να ξεκινάμε έρευνα όταν υπάρχει εύλογη βάση για πράξεις βίας εναντίον κρατουμένων».

Σημείωσε επίσης ότι οι αξιωματικοί του νομικού τμήματος του στρατού είχαν ήδη υποστεί μεγάλη πίεση και μια εκστρατεία απονομιμοποίησης πριν από το περιστατικό στο Σντε Τεϊμάν, αλλά ότι «η πίεση έφτασε στο αποκορύφωμα» όταν αποφάσισαν να το διερευνήσουν, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Κυβέρνηση Νετανιάχου σε παράκρουση: Σοβαρή βλάβη στη δικαιοσύνη

Υπουργικά στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης επιτέθηκαν στην Τομέρ-Γερουσάλμι, χαιρετίζοντας την απόφαση για την παραίτησή της.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ ανέφερε στο Χ ότι υπήρξε «σοβαρή βλάβη στο κράτος, στον στρατό και την εικόνα τους, σοβαρή βλάβη στη δικαιοσύνη και στις νομικές διαδικασίες».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ ανακοίνωσε την αντικατάστασή της.

Την ίδια ώρα, ο Κατζ ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση αναζητά κορυφαίο στρατιωτικό δικηγόρο με επίκεντρο την «προστασία των στρατιωτών». Μαζί με τον αρχηγό του IDF, τόνισαν πως θα διορίσουν έναν κορυφαίο δικηγόρο, ικανό να αντιμετωπίσει «σημαντικές προκλήσεις», με την «προστασία των Ισραηλινών στρατιωτών» να ορίζεται ως η κύρια προτεραιότητά τους.

Ζητά «θανατική ποινή για τρομοκράτες» μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ανήρτησε σήμερα στο Telegram ένα βίντεο όπου στέκεται μπροστά σε μια σειρά Παλαιστινίων κρατουμένων, αλυσοδεμένων στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, απαιτώντας επιβολή «θανατικής ποινής για τρομοκράτες».

«Αυτοί οι τύποι από τη Νούχμπα (σ.σ. ειδικές δυνάμεις της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς) ήρθαν να σκοτώσουν τα παιδιά, τις γυναίκες, τα μωρά μας. Κοιτάξτε τους σήμερα. Τους παρέχονται οι στοιχειώδεις συνθήκες (κράτησης). Αλλά υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να γίνει: η θανατική ποινή για τρομοκράτες», είπε δείχνοντας τους κρατούμενους.

Ο Μπεν-Γκβιρ καυχήθηκε επίσης για τις σκληρές συνθήκες κράτησης που επιβάλλονται σε Παλαιστίνιους κρατούμενους. «Ρωτήστε οποιονδήποτε τρομοκράτη που έχει περάσει από τη φυλακή μου αν θα ήθελε να επιστρέψει. Φοβούνται, τρέμουν και ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί δραματικά», είπε.