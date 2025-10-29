Ο ΟΗΕ καταδικάζει απερίφραστα το Ισραήλ που δυναμιτίζει συνεχώς την εκεχειρία στη Γάζα

«Οι νόμοι του πολέμου είναι πολύ σαφείς σχετικά με την ύψιστη σημασία της προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών...»

«Σε λιγότερες από 12 ώρες τουλάχιστον 101 νεκροί μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, ανάμεσά τους 35 παιδιά, πολλές γυναίκες και ηλικιωμένοι μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα».

Το παραπάνω ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, με αφορμή μια σειρά πληγμάτων εναντίον «δεκάδων» στόχων στον παλαιστινιακό θύλακα, που έγινε την Τρίτη. Αυτή ήταν η πιο θανατηφόρα νύχτα στον θύλακα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στις αρχές Οκτωβρίου. Τελικά, το Ισραήλ ανακοίνωσε επιστροφή στη εκεχειρία, αφού σκότωσε 104 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και 46 ανήλικα παιδιά.

Πηγές από πέντε νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα που δέχθηκαν θύματα, επιβεβαίωσαν τους παραπάνω αριθμούς. Όσο για το Ισραήλ, υποστήριξε ότι εξαπέλυσε τα φονικά χτυπήματα επειδή η Χαμάς επιτέθηκε εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, σκοτώνοντας

Σε κάθε περίπτωση, αυτή ήταν άλλη μια επιθετική ενέργεια του Ισραήλ, το οποίο δυναμιτίζει συνεχώς την ειρηνευτική συμφωνία, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα. Από τις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία πάνω από 80 φορές. Παράλληλα, οι επιθέσεις κατά αμάχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ωστόσο είναι άγνωστο εάν η ηγεσία του Ισραήλ θα λογοδοτήσει ποτέ για τις πράξεις της.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, υπήρξε σαφής, καθώς καταδίκασε «απερίφραστα» τα φονικά ισραηλινά πλήγματα, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ. «Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους που προκάλεσαν τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε αμάχους στη Γάζα χθες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Καταδικάζει όλες τις ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία και θέτουν σε κίνδυνο τους αμάχους», δήλωσε στον Τύπο ο Ντουζαρίκ, καλώντας όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αποφύγουν «οποιαδήποτε ενέργεια απειλεί τους αμάχους ή εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια».

Επίσης, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, χαρακτήρισε «φρικτό» τον αριθμό των νεκρών. «Οι αναφορές για περισσότερους από 100 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στόχευαν σπίτια, σκηνές εκτοπισμένων και σχολεία σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη, είναι φρικτές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Οι νόμοι του πολέμου είναι πολύ σαφείς σχετικά με την ύψιστη σημασία της προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών. Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι αυτοί οι θάνατοι έρχονται ακριβώς τη στιγμή που ο λαός της Γάζας άρχισε να πιστεύει ότι υπήρχε ελπίδα ότι η βία θα τελείωνε», είπε και πρόσθεσε: «Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν φέρει ανείπωτα βάσανα και δυστυχία, καθώς και τη σχεδόν ολική καταστροφή της Γάζας. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία για ειρήνη και αυτό το μονοπάτι προς ένα πιο δίκαιο και ασφαλές μέλλον να χαθεί».

Διεθνείς εκκλήσεις για σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους, προς όλα τα μέρη, να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, προσθέτοντας ότι η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα.

«Καλούμε όλα τα μέρη να δεσμευτούν πλήρως να εφαρμόσουν όλα τα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου, με στόχο να μπει τέλος στη σύγκρουση στη Γάζα, καθώς και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία και τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση και ήρθε η ώρα να τεθεί τέλος σε αυτόν τον κύκλο βίας, θανάτου και καταστροφής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, η χώρα του οποίου είναι ένας από τους μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσε σήμερα ότι αναμένει ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. «Ευτυχώς, νομίζω ότι τα κύρια μέρη - και τα δύο - αναγνωρίζουν ότι η εκεχειρία πρέπει να γίνει σεβαστή και ότι πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία» που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.