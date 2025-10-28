Σε ισχύ η εκεχειρία λέει ο Βανς - Στους 11 οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Διαψεύδει τις κατηγορίες η Χαμάς • Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού λέει ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει • Δοκιμάζεται η κυβέρνηση Τραμπ.

Τον θάνατο και τον τρόμο σκόρπισε για ακόμη μια φορά το Ισραήλ, τρεις μόλις εβδομάδες μετά την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, ενώ οι νεκροί Παλαιστίνιοι έφτασαν τους 103 από εκείνη την ημέρα, καθώς ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε την πόλη της Γάζας, αφήνοντας πίσω του έντεκα τουλάχιστον νεκρούς.

«Η δύναμη κατοχής βομβαρδίζει τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές κατά παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Νωρίτερα, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα επικαλούμενος παραβίαση της εκεχειρίας ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας παράδοσης των σορών των ομήρων.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς επετέθη κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό «θα το πληρώσει ακριβά».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα πληρώσει ακριβά την επίθεση κατά στρατιωτών της Τσαχάλ στη Γάζα και την παραβίαση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ για τον ισραηλινό βομβαρδισμό, ήρθε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς ο Τραμπ βρίσκεται σε περιοδεία στα κράτη της Ασίας.

Ο Βανς ανέφερε ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ, προσθέτοντας ότι «αν η Χαμάς ή κάποιος άλλος εντός της Γάζας επιτεθεί σε Ισραηλινό στρατιώτη, οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Ισραηλινούς να ανταποκριθούν», υιοθετόντας πλήρως το ισραηλινό αφήγημα και βάζοντας πλάτη στις παράνομες ενέργειες του Ισραήλ.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμη ο πόλεμος»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του ισραηλινού στρατού, δήλωσε ότι η Χαμάς έχει δεσμευθεί να επιστρέψει τους εναπομείναντες νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους, αλλά «παραβιάζει τη δέσμευσή της».

«Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτό. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επιστροφή όλων των ομήρων μας για ταφή. Είναι το ηθικό και δεοντολογικό μας καθήκον», δήλωσε, στους Times of Israel.

«Αν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα φέρει την ευθύνη και θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Μας περιμένουν ακόμη πολλές προκλήσεις. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη».

«Αναμενόμενες οι ισραηλινές επιθέσεις»

Ο Ράμι Χούρι, διακεκριμένος ερευνητής δημόσιας πολιτικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, δήλωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ ήταν αναμενόμενες από πολλούς αναλυτές της Μέσης Ανατολής.

«Το μεγάλο ζήτημα εδώ είναι η σχέση μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, καθώς και μεταξύ της ισραηλινής και της αμερικανικής κυβέρνησης», είπε στο Al Jazeera από τη Βηρυτό του Λιβάνου.

Η Χαμάς στη Γάζα βρίσκεται «σε πολύ αδύναμη θέση και συμμορφώνεται όσο περισσότερο μπορεί με τους όρους της εκεχειρίας», χωρίς πρόθεση να εμπλακεί σε μάχες, πρόσθεσε ο Χούρι, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν «δοκιμασία για την αμερικανική διπλωματία».

«Θα χρειαστεί να περιμένουμε περίπου 24 ώρες για να δούμε αν θα υπάρξει ένδειξη από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σκοπεύει να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου ώστε να σταματήσει αυτού του είδους τις επιθέσεις», είπε.

Ο Χούρι πρόσθεσε ότι ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσουν οι διαμεσολαβητικές δυνάμεις – η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ.

«Δοκιμάζεται η κυβέρνηση Τραμπ»

Ο Γουίλιαμ Λόρενς, καθηγητής διεθνών σχέσεων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα δοκιμαστεί από τη νέα επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Η στρατιωτική ενέργεια της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως είπε, θα αναγκάσει την Ουάσιγκτον να δείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην τήρηση της εκεχειρίας, ιδιαίτερα αν το Ισραήλ προχωρήσει πέρα από τα περιορισμένα αεροπορικά πλήγματα.

«Το πρόβλημα για την κυβέρνηση Τραμπ θα προκύψει αν ο Νετανιάχου κάνει αυτό που θέλει η δεξιά πτέρυγα του κυβερνητικού του συνασπισμού, δηλαδή να ξαναρχίσει τον πόλεμο και να αρχίσει να ανακαταλαμβάνει εδάφη», είπε ο Λόρενς στο Al Jazeera.