Νεκροί τρεις Παλαιστίνιοι μαχητές από πυρά του Ισραήλ

Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν την Τρίτη τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Οι δυνάμεις πυροβόλησαν τους μαχητές που το Ισραήλ ισχυρίζεται, ότι σχεδίαζαν επιθέσεις στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, και στη συνέχεια προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα.
Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.
Μετά τη μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στον καταυλισμό της Τζενίν, που για καιρό ήταν προπύργιο ένοπλων οργανώσεων όπως της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ερημώσει και έχει μετατραπεί σε ερείπια.
Israel conducts first West Bank airstrike in nine months— Al Majalla (@AlMajallaEN) October 28, 2025
♦️ Israeli security forces killed three militants in the occupied West Bank on Tuesday, according to Reuters.
♦️ The police and Israeli army stated that the militants were planning attacks near the Jenin refugee camp… pic.twitter.com/oKbfCHyXE5
