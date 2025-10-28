Αθήνα, 24°C
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Νεκροί τρεις Παλαιστίνιοι μαχητές από πυρά του Ισραήλ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν την Τρίτη τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι δυνάμεις πυροβόλησαν τους μαχητές που το Ισραήλ ισχυρίζεται, ότι σχεδίαζαν επιθέσεις στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, και στη συνέχεια προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Μετά τη μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στον καταυλισμό της Τζενίν, που για καιρό ήταν προπύργιο ένοπλων οργανώσεων όπως της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ερημώσει και έχει μετατραπεί σε ερείπια.

