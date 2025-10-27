Ακόμα ένα πτώμα ομήρου παραδόθηκε στο Ισραήλ

Η Χαμάς έχει επιστρέψει τα πτώματα 16 εκ των 28 νεκρών ομήρων που οφείλει να παραδώσει στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στις δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας, το πτώμα ενός ομήρου που επιστράφηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς. Το πτώμα θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.

Μέχρι τώρα, λοιπόν, η Χαμάς έχει επιστρέψει τα πτώματα 16 εκ των 28 νεκρών ομήρων που οφείλει να παραδώσει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που βασίζεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναζήτηση των πτωμάτων αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στην ειρηνευτική συμφωνία. Η προσπάθεια εντοπισμού τους αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή, δεδομένης της παρουσίας περίπου 60 εκατομμυρίων τόνων συντριμμιών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 10.000 Παλαιστίνιοι καταγράφονται ως αγνοούμενοι, θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Η Χαμάς υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει την τύχη όλων των ομήρων, αναφέροντας πως έχει χάσει την επαφή με αρκετές από τις μονάδες της που κρατούσαν τους ομήρους και που φέρεται να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Επίσης εκτιμάται πως ορισμένοι όμηροι έχουν πέσει νεκροί πέρα ​​από την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού στον θύλακα. Συνδρομή στον εντοπισμό των πτωμάτων προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός, στελέχη του οποίου συνόδευσαν μέλη της Χαμάς σε περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να διευκολύνουν την αναζήτηση των νεκρών ομήρων.