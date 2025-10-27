Ο Ερυθρός Σταυρός συνδράμει τη Χαμάς στην αναζήτηση νεκρών Ισραηλινών ομήρων

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που (θεωρητικά τουλάχιστον) βρίσκεται σε εφαρμογή στη Λωρίδα της Γάζας, προβλέπει την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων στο Ισραήλ. Ωστόσο, η Χαμάς έχει μέχρι στιγμής επιστρέψει τις σορούς 15 ομήρων, αλλά καμία τις τελευταίες πέντε ημέρες. Όπως πιστεύεται, ορισμένοι όμηροι έχουν πέσει νεκροί πέρα ​​από την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού στον θύλακα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian –που επικαλείται την αξιωματούχο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), Σάρα Ντέιβις– στελέχη του Ερυθρού Σταυρού συνόδευσαν μέλη της Χαμάς σε περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να διευκολύνουν την αναζήτηση των πτωμάτων.

Όπως διευκρίνισε η Ντέιβις, προηγήθηκε αίτημα των εμπλεκόμενων μερών προς τη ΔΕΕΣ, η οποία δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν. Πρόσθεσε ότι οι εμπλεκόμενοι καθόρισαν τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και ανέθεσαν στην ΔΕΕΣ να ενεργήσει ως «ουδέτερος ενδιάμεσος».

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι ευθύνη των εμπλεκομένων (σε μια πολεμική σύγκρουση) μερών να αναζητούν, να συλλέγουν και να ανακτούν πτώματα ή ανθρώπινα λείψανα.

Άγνοια δηλώνει η Χαμάς, τελεσίγραφο δίνει ο Τραμπ

Σημειώνεται ότι το περασμένο Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στην ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα, λέγοντας πως «η Χαμάς θα πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει γρήγορα τις σορούς των νεκρών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων δύο Αμερικανών, διαφορετικά οι άλλες χώρες που εμπλέκονται σε αυτή τη μεγάλη ειρήνη θα αναλάβουν δράση».

Σε κάθε περίπτωση, η αναζήτηση των πτωμάτων αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στην ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η προσπάθεια εντοπισμού τους αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή, δεδομένης της παρουσίας περίπου 60 εκατομμυρίων τόνων συντριμμιών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 10.000 Παλαιστίνιοι καταγράφονται ως αγνοούμενοι, θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Η Χαμάς υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει την τύχη όλων των ομήρων, αναφέροντας πως έχει χάσει την επαφή με αρκετές από τις μονάδες της που κρατούσαν τους ομήρους και που φέρεται να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ισχυρίστηκε την Κυριακή πως η Χαμάς γνώριζε την τύχη των πτωμάτων: «Εάν η Χαμάς κατέβαλε μεγαλύτερη προσπάθεια, θα μπορούσε να ανακτήσει τα πτώματα των ομήρων μας», δήλωσε.