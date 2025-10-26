Τρεις νεκροί από ισραηλινά πυρά στο Λίβανο

Οι IDF εξαπολύουν συχνά πλήγματα στον Λίβανο υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν τη Χεζμπολάχ ώστε να την εμποδίσουν να ανασυστήσει τις κατεστραμμένες υποδομές της

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε δύο μέλη της Χεζμπολάχ, στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, από πλήγμα σε ένα αυτοκίνητο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος στη Νακούρα. Σε δύο άλλα πλήγματα στην περιοχή της Μπααλμπέκ σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων ήταν Σύρος. Η Βηρυτός δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τα τρία θύματα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «εξοντώθηκε ο τρομοκράτης Αλί Χουσέιν Αλ Μουσάι, ένας διακινητής όπλων για την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπεκάα», στον ανατολικό Λϊβανο. Σε άλλο πλήγμα, στη Νακούρα, «σκοτώθηκε ο τρομοκράτης Άμπεντ Μαχμούντ αλ Σάγεντ ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή».

Από την Πέμπτη, 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ με τη Χεζμπολάχ από τον Νοέμβριο του 2024. Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τη φιλοϊρανική οργάνωση ώστε να την εμποδίσει να ανασυστήσει τις κατεστραμμένες υποδομές της. Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο, μολονότι η συμφωνία προβλέπει την αποχώρησή του στρατού του από τη χώρα. Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει την απαίτηση να αφοπλιστεί.