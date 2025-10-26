Τρεις νεκροί από ισραηλινά πυρά στο Λίβανο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε δύο μέλη της Χεζμπολάχ, στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, από πλήγμα σε ένα αυτοκίνητο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος στη Νακούρα. Σε δύο άλλα πλήγματα στην περιοχή της Μπααλμπέκ σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων ήταν Σύρος. Η Βηρυτός δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τα τρία θύματα.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «εξοντώθηκε ο τρομοκράτης Αλί Χουσέιν Αλ Μουσάι, ένας διακινητής όπλων για την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπεκάα», στον ανατολικό Λϊβανο. Σε άλλο πλήγμα, στη Νακούρα, «σκοτώθηκε ο τρομοκράτης Άμπεντ Μαχμούντ αλ Σάγεντ ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή».
Από την Πέμπτη, 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ με τη Χεζμπολάχ από τον Νοέμβριο του 2024. Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τη φιλοϊρανική οργάνωση ώστε να την εμποδίσει να ανασυστήσει τις κατεστραμμένες υποδομές της. Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο, μολονότι η συμφωνία προβλέπει την αποχώρησή του στρατού του από τη χώρα. Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει την απαίτηση να αφοπλιστεί.
A wave of Israeli airstrikes hit several areas across Lebanon on Friday, targeting the Buday plain and Al-Hafair west of Baalbek, where one person was killed and others injured. Another strike in Naqoura, Tyre district, also left one person dead, according to the Health Ministry. pic.twitter.com/2AQAxAz1yJ— Beirut Today (@bey_today) October 26, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας