Ο ηγέτης της Χαμάς μιλάει για το μέλλον της Γάζας και τον αφοπλισμό

Εν μέσω απειλών και τελεσιγράφων η ισλαμιστική οργάνωση στέλνει τα δικά της μηνύματα.

Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ ρισκάρουν την επιβίωση της εύθραυστης συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης δίνει τις δικές του απαντήσεις για κομβικά ζητήματα στην περιοχή.

Ο Καλίλ Αλ Χαγία παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera, η οποία θα μεταδοθεί στην ολότητά της αργότερα σήμερα, απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων από τις εκτιμήσεις της οργάνωσης για την επόμενη ημέρα στη Γάζα έως και για το «καυτό» ζήτημα του αφοπλισμού της.

Ορισμένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξής του: