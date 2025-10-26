Ο ηγέτης της Χαμάς μιλάει για το μέλλον της Γάζας και τον αφοπλισμό

Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ ρισκάρουν την επιβίωση της εύθραυστης συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης δίνει τις δικές του απαντήσεις για κομβικά ζητήματα στην περιοχή.
Ο Καλίλ Αλ Χαγία παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera, η οποία θα μεταδοθεί στην ολότητά της αργότερα σήμερα, απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων από τις εκτιμήσεις της οργάνωσης για την επόμενη ημέρα στη Γάζα έως και για το «καυτό» ζήτημα του αφοπλισμού της.
Ορισμένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξής του:
- Η Χαμάς δεν έχει επιφυλάξεις για να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιονδήποτε παλαιστινιακό φορέα. Η Χαμάς, επίσης, θέλει εκλογές σε ολόκληρη την Παλαιστίνη.
- Τα όπλα της Χαμάς συνδέονται με την ύπαρξη της ισραηλινής κατοχής και επιθετικότητας. Εάν η κατοχή σταματήσει αυτά τα όπλα θα παραδοθούν στο κράτος της Παλαιστίνης. Το μέλλον των όπλων της Χαμάς είναι ακόμη υπό συζήτησε με τις υπόλοιπες ένοπλες ομάδες και με τους διαμεσολαβητές.
- Σήμερα πραγματοποιούνται έρευνες σε νέες περιοχές για τον εντοπισμό σορών Ισραηλινών ομήρων.
- Αποδεχόμαστε τις δυνάμεις του ΟΗΕ για να παρακολουθούν τα σύνορα και την εφαρμογή της εκεχειρίας της Γάζας
- Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το μέγεθος της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπαίνει στη Γάζα και καλούμε τους μεσολαβητές να παρέμβουν. Η Γάζα χρειάζεται περίπου 6.000 φορτηγά βοήθειας την ημέρα, όχι μόνο 600.
- Η ανθρωπιστική κρίση μας ανησυχεί και το Ισραήλ ακόμη καθυστερεί την είσοδό της στην Λωρίδα.
