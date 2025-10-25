Προετοιμάζουν την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα

Πυρετώδεις είναι οι διεθνείς διπλωματικές διεργασίες για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εύθραυστη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός (μιας και οι φονικές ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει).

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν λάβει πληροφορίες για ένα πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία που θα εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στον θύλακα. Όπως πρόσθεσε, το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο Κατάρ την Κυριακή.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε κάποιο επίπεδο, είτε αυτό είναι οικονομικό είτε στρατιωτικό ή και τα δύο, θα χρειαστούν (ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία), γιατί το απαιτεί η εσωτερική τους νομοθεσία», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν με το αεροπλάνο του από το Ισραήλ προς το Κατάρ, καθ' οδόν προς την Ασία. «Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται σε αυτό το προσχέδιο», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, οι εκπρόσωποι των παλαιστινιακών κινημάτων, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Χαμάς, συναντήθηκαν στο Κάιρο και συμφώνησαν να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση της Γάζας μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών.

Το ισραηλινό βέτο

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ φαίνεται να έχει ασκήσει βέτο στο να συμμετάσχουν Τούρκοι στρατιώτες στην πολυεθνική στρατιωτική μονάδα που θα αναπτυχθεί στη Γάζα με στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι αποτελεί προϋπόθεση η έγκριση του Ισραήλ για τη σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης. Η Τουρκία έχει εκφράσει την προθυμία της να στείλει στρατεύματα, αλλά το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι διαφωνεί με τη συμμετοχή τους. Πάντως, η Τουρκία αποτελεί μία από τις χώρες-εγγυήτριες της εκεχειρίας των 20 σημείων του Τραμπ και διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους μουσουλμανικούς στρατούς στον κόσμο.

Η δύναμη σταθεροποίησης αναμένεται να ηγηθεί από την Αίγυπτο.

Συμμετέχοντες, όπως η Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζητούν η αποστολή να λάβει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ακόμη κι αν δεν πρόκειται για τυπική ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ. Αντ’ αυτού, θα συντονίζεται με ένα στρατιωτικό κέντρο υπό αμερικανική ηγεσία, γνωστό ως Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC), που εδρεύει στην πόλη Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ. Το κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει μικρό αριθμό Βρετανών, Γάλλων, Ιορδανών και Εμιρατινών συμβούλων, εγκαινιάστηκε την Τρίτη από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Το CMCC φαίνεται επίσης να αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αν και τα κύρια περάσματα παραμένουν κλειστά.

Όσο για την Ελλάδα, έχει ανακοινώσει πως επιθυμεί να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.