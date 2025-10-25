Οι ζωές 15.000 ανθρώπων στη Γάζα κρέμονται από μια κλωστή

Ανησυχητική προειδοποίηση από τον ΠΟΥ • Κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς • Το Ισραήλ θέτει εμπόδια στην ιατρική εκκένωση των ασθενών • Παιδιά πεθαίνουν το ένα μετά το άλλο, με τους γιατρούς ανήμπορους να τα περιθάλψουν.

Τρομάζει η καμπάνα κινδύνου που κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχετικά με του Παλαιστίνιους που νοσηλεύονται στα κατεστραμμένα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς νοσοκομεία, καθώς επισημαίνει την ανάγκη άμεσης μετακίνησής τους σε στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε λειτουργικά νοσοκομεία του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ αναφέρει πως οι ζωές περίπου 15.000 Παλαιστινίων κρέμεται από μια κλωστή, ενώ μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και εκατοντάδες παιδιά.

Το BBC μεταδίδει την ιστορία ενός παλαιστίνιου παιδιού, του Άμαρ Αμπού Σαΐντ, το οποίο είναι παράλυτο από τον λαιμό και κάτω και χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία

Η μητέρα του, Όλα Αμπού Σαΐντ, κάθεται δίπλα του χαϊδεύοντάς του τα μαλλιά. Η οικογένεια λέει ότι βρισκόταν στη σκηνή τους, στο νότιο τμήμα της Γάζας, όταν χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα που προήλθε από ισραηλινό drone. Η σφαίρα έχει σφηνωθεί ανάμεσα σε δύο σπονδύλους του, αφήνοντάς τον παράλυτο.

«Χρειάζεται άμεσα χειρουργείο», λέει η Όλα, «αλλά είναι περίπλοκο. Οι γιατροί μάς είπαν ότι μπορεί να του προκαλέσει θάνατο, εγκεφαλικό ή αιμορραγία στον εγκέφαλο. Πρέπει να χειρουργηθεί σε καλά εξοπλισμένο μέρος».

Αυτή τη στιγμή, η Γάζα δεν είναι σε καμία περίπτωση τέτοιο μέρος. Μετά από δύο χρόνια πολέμου, τα νοσοκομεία της βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Άχμεντ αλ-Τζαντ, ένα άλλο αγόρι, βρίσκεται στο κρεβάτι κρατώντας το χέρι της αδελφής του, Σαχντ. Τα δύο αδέλφια έχασαν τον πατέρα τους από το ισραηλινό μακελειό.

Η Σαχντ λέει ότι ο μικρός της αδελφός ήταν η παρηγοριά της τα τελευταία δύο χρόνια. «Είναι μόνο 10 χρονών και όταν η κατάστασή μας έγινε απελπιστική, έβγαινε έξω να πουλάει νερό για να μας φέρει λίγα χρήματα», λέει.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Άχμεντ άρχισε να δείχνει τα πρώτα σημάδια ασθένειας. «Το στόμα του άρχισε να γέρνει προς τη μία πλευρά», εξηγεί η Σαχντ. «Κάποτε μου έλεγε συνέχεια "Σαχντ, πονάει το κεφάλι μου", και του δίναμε απλώς παρακεταμόλη, αλλά αργότερα το δεξί του χέρι σταμάτησε να κινείται.»

Η Σαχντ, πρώην φοιτήτρια πανεπιστημίου, ζητά απελπισμένα να μεταφερθεί ο αδελφός της στο εξωτερικό ώστε να του αφαιρεθεί ο όγκος. «Δεν μπορούμε να τον χάσουμε. Ήδη χάσαμε τον πατέρα μας, το σπίτι μας και τα όνειρά μας», λέει. «Όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία, μας έδωσε λίγη ελπίδα, ότι ίσως υπάρχει 1% πιθανότητα ο Άχμεντ να ταξιδέψει και να θεραπευτεί».

Κλειστοί δίοδοι, απάνθρωπες συνέπειες

Την Τετάρτη, ο ΠΟΥ συντόνισε το πρώτο ιατρικό κομβόι που βγήκε από τη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εύθραυστη εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Το κομβόι μετέφερε 41 ασθενείς και 145 συνοδούς προς νοσοκομεία στο εξωτερικό μέσω της διάβασης Κερέμ Σαλόμ στο Ισραήλ, και από εκεί με ασθενοφόρα και λεωφορεία στην Ιορδανία. Κάποιοι παρέμειναν εκεί για θεραπεία.

Ο ΟΗΕ ζητά να αυξηθεί επειγόντως ο αριθμός των ιατρικών εκκενώσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι χιλιάδες περιπτώσεις ασθενών και τραυματιών. Θέλει επίσης να ξανανοίξει η διάβαση της Ράφα με την Αίγυπτο, όπως γινόταν παλαιότερα.

Όμως το Ισραήλ δηλώνει ότι θα κρατήσει τη Ράφα κλειστή έως ότου η Χαμάς «εκπληρώσει» τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, επιστρέφοντας τα σώματα των απαχθέντων ομήρων. Από τον Μάιο του 2024, το Ισραήλ έχει τον έλεγχο της πλευράς της Γάζας στη μεθόριο με την Αίγυπτο και τη διατηρεί κλειστή.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι «το πιο αποτελεσματικό μέτρο» θα ήταν να επιτραπεί στους ασθενείς της Γάζας να θεραπεύονται στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, όπως γινόταν πριν από τον πόλεμο.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ και υπουργοί Εξωτερικών περισσότερων από 20 χωρών – έχουν υποστηρίξει το εν λόγω αίτημα, προσφέροντας «οικονομική βοήθεια, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό».

Κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του οκτάχρονου Σάαντι Αμπού Τάχα, που πέθανε από καρκίνο του στομάχου.

«Εκατοντάδες ασθενείς θα μπορούσαν να λάβουν εύκολα και αποτελεσματικά θεραπεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν άνοιγε ξανά η δίοδος προς τα νοσοκομεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης», λέει ο Δρ Φαντί Άτρας, διευθύνων σύμβουλος του Νοσοκομείου Ογκούστα Βικτώρια στο Όρος των Ελαιών.

«Μπορούμε να θεραπεύουμε τουλάχιστον 50 ασθενείς την ημέρα με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, και ακόμα περισσότερους με χειρουργεία», προσθέτει.

«Είναι η πιο σύντομη και αποδοτική διαδρομή, γιατί έχουμε τον μηχανισμό, μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε την ίδια κουλτούρα, και σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουμε ήδη τα ιατρικά αρχεία των ασθενών από τη Γάζα».

Μετά την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για να μην επιτρέψει σε ασθενείς της Γάζας να εισέρχονται σε άλλα παλαιστινιακά εδάφη. Επεσήμανε επίσης ότι το βασικό σημείο διέλευσης ατόμων, το Έρεζ, είχε στοχοποιηθεί από μαχητές της Χαμάς κατά την επίθεση.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, αναφέρει ότι από τον Αύγουστο του 2025, τουλάχιστον 740 άτομα, εκ των οποίων σχεδόν 140 παιδιά, πέθαναν ενώ περίμεναν στη λίστα για μεταφορά.

Ο διευθυντής παιδιατρικής και μαιευτικής στο Νοσοκομείο Νάσερ, Δρ Άχμεντ αλ-Φάρα, εκφράζει την αγανάκτησή του: «Είναι το πιο δύσκολο συναίσθημα για έναν γιατρό — να μπορεί να διαγνώσει μια πάθηση, αλλά να μην έχει τα απαραίτητα μέσα για τις εξετάσεις και για τη θεραπεία», λέει.

«Αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά, και δυστυχώς χάνουμε ζωές καθημερινά λόγω έλλειψης δυνατοτήτων.»

Από την έναρξη της εκεχειρίας, η ελπίδα έχει χαθεί για ακόμη περισσότερους ασθενείς.

Την περασμένη εβδομάδα, στους χώρους του νοσοκομείου έγινε η κηδεία του οκτάχρονου Σάαντι Αμπού Τάχα, που πέθανε από καρκίνο του εντέρου.

Την επόμενη μέρα, ο τρίχρονος Ζαΐν Ταφέσ και ο οκτάχρονος Λουάι Ντουέικ πέθαναν από ηπατίτιδα.