Ισραηλινό «μπλόκο» για στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας στη Γάζα

Σε πλήρη εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για την επόμενη μέρα της Γάζας • Τα εμπόδια που βάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ, βασισμένα σε ανερυθρίαστα ψέματα.

«Βέτο» στο να συμμετάσχουν Τούρκοι στρατιώτες στην πολυεθνική στρατιωτική μονάδα (5.000 στρατιωτικοί) που θα αναπτυχθεί στη Γάζα με στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια στην περιοχή φαίνεται να έχει ασκήσει το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι αποτελεί προϋπόθεση η έγκριση του Ισραήλ για την εθνική σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης. Η Τουρκία έχει εκφράσει την προθυμία της να στείλει στρατεύματα, αλλά το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι διαφωνεί με τη συμμετοχή τους.

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν αυξηθεί λόγω της Συρίας, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπερβολικά κοντά στη Μουσουλμανική Αδελφότητα και στη Χαμάς.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός της Τουρκίας θα είναι αμφιλεγόμενος, καθώς αποτελεί μία από τις χώρες-εγγυήτριες της εκεχειρίας των 20 σημείων του Τραμπ και διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους μουσουλμανικούς στρατούς στον κόσμο.

Η δύναμη σταθεροποίησης αναμένεται να ηγηθεί από την Αίγυπτο.

Άλλοι συμμετέχοντες, όπως η Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξακολουθούν να ζητούν η αποστολή να λάβει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ακόμη κι αν δεν πρόκειται για τυπική ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ.

Αντ’ αυτού, θα συντονίζεται με ένα στρατιωτικό κέντρο υπό αμερικανική ηγεσία, γνωστό ως Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC), που εδρεύει στην πόλη Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ. Το κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει μικρό αριθμό Βρετανών, Γάλλων, Ιορδανών και Εμιρατινών συμβούλων, εγκαινιάστηκε την Τρίτη από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Το CMCC φαίνεται επίσης να αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αν και τα κύρια περάσματα παραμένουν κλειστά.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ασκήσουν περισσότερη πίεση στο Ισραήλ, ακόμη και μέσω κυρώσεων και απαγόρευσης πωλήσεων όπλων, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Η δύναμη σταθεροποίησης θα έχει ως αποστολή τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διασφάλιση της δημιουργίας μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, η συγκρότηση της οποίας παραμένει υπό διαπραγμάτευση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκλείσει τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας, αν και την Παρασκευή οι κύριες παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν στη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής τεχνοκρατών για τη διαχείριση της Λωρίδας.

Σε ένδειξη των εντάσεων, Τούρκοι διασώστες, που στάλθηκαν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό νεκρών Παλαιστινίων και Ισραηλινών, παραμένουν κοντά στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, αναμένοντας την άδεια του Ισραήλ να εισέλθουν. Η ομάδα των 81 μελών της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD διαθέτει συσκευές ανίχνευσης ζωής και εκπαιδευμένα σκυλιά διάσωσης.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει ρόλος για την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «παρακλάδι της Χαμάς».

Η δήλωση αυτή τον φέρνει σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), το οποίο σε γνωμοδότησή του αυτή την εβδομάδα τόνισε ότι η UNRWA είναι αναντικατάστατος φορέας για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Το Δικαστήριο δεν αποδέχτηκε ότι το Ισραήλ έχει προσκομίσει αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι η UNRWA έχει «ανεπανόρθωτα διεισδυθεί» από τη Χαμάς.

Η κοινή αντίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ προς την UNRWA δημιουργεί δίλημμα, καθώς το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει ρόλο του ΟΗΕ στη διανομή βοήθειας στη Γάζα — αλλά φαίνεται να επιδιώκει τον αποκλεισμό της ίδιας της UNRWA, του βασικού αρμόδιου οργανισμού. Ο ΟΗΕ καλείται να αποφασίσει αν θα έρθει σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ για το ζήτημα.

Η Νορβηγία, η οποία είχε κινήσει τη διαδικασία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο που οδήγησε στη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, δήλωσε ότι συντάσσει ψήφισμα που θα ενσωματώνει τα βασικά ευρήματα του Δικαστηρίου — συγκεκριμένα την ανάγκη το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, να μην περιορίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σύμφωνα με το σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ, το Ισραήλ είχε δεσμευτεί να επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών βοήθειας την ημέρα. Όμως, από την έναρξη της συμφωνίας, ο μέσος όρος είναι μόλις 89 φορτηγά ημερησίως — δηλαδή μόλις 14% του συμφωνημένου αριθμού.

Η UNRWA κατηγόρησε το Ισραήλ, λέγοντας: «Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Δυτική Όχθη —την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ— έχει επίσης γνωρίσει δραματική αύξηση της βίας. Οι οικογένειες ζουν μόνο με φόβο και αβεβαιότητα. Η αυξανόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης συνεχίζεται ανεξέλεγκτα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Το μέλλον της Γάζας και της Δυτικής Όχθης είναι αλληλένδετο.»

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε στο BBC, ύστερα από πρόσφατη επίσκεψή του στη Γάζα: «Είχα την αίσθηση ότι οδηγούσα μέσα από τα ερείπια της Χιροσίμα, του Στάλινγκραντ ή της Δρέσδης».

Αντιπροσωπείες της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, και της Φατάχ, με επικεφαλής τον Χουσεΐν Αλ-Σέιχ, συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τις μεταπολεμικές ρυθμίσεις στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει λάβει «σαφείς εγγυήσεις» από μεσολαβητές ότι «ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει».

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της, οι δύο οργανώσεις συμφώνησαν να παραδώσουν «τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή ανεξάρτητων τεχνοκρατών», η οποία θα διαχειρίζεται «τις βασικές λειτουργίες της ζωής και τις υπηρεσίες σε συνεργασία με αραβικές χώρες και διεθνείς οργανισμούς».