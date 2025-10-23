Κατάπαυση πυρός στη Γάζα, όμως η πείνα εξακολουθεί να θερίζει 

Μικρή βελτίωση στην ποσότητα της βοήθειας, καμία ωστόσο αισθητή μείωση της πείνας • Καμπανάκι κινδύνου για τις έγκυες και τα βρέφη

Τίποτα ουσιαστικά δεν άλλαξε στη Λωρίδα της Γάζας, όσον αφορά τον υποσιτισμό των άμαχων Παλαιστινίων, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είναι σε ισχύ. Όπως υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει σημειωθεί μικρή βελτίωση στην ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, ωστόσο καμία αισθητή μείωση της πείνας.

«Η κατάσταση παραμένει καταστροφική, επειδή αυτό που εισέρχεται δεν είναι αρκετό», δήλωσε ξεκάθαρα ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία μείωση της πείνας επειδή δεν υπάρχει αρκετή τροφή».

Σημειώνεται ότι η ειρηνευτική συμφωνία με βάση το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για την οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνει την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, όμως το Ισραήλ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ασιτία ως όπλο, ελέγχοντας ταυτόχρονα τα περάσματα. Έτσι η πείνα και η έλλειψη καυσίμων και ιατρικού εξοπλισμού, εξακολουθούν να προκαλούν απελπισία στον θύλακα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ζήτησαν επιτακτικά να ανοίξουν όλα τα περάσματα και ειδικά της Ράφα, τη στιγμή που και οι μολυσματικές ασθένειες «ξεφεύγουν από τον έλεγχο», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει «συνέπειες για γενιές»

Ο Άντριου Σάμπερτον, στέλεχος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), προειδοποίησε την Τετάρτη για τις επιπτώσεις του υποσιτισμού στον θύλακα, συγκρίνοντας μάλιστα το εύρος της «καταστροφής» με «σκηνικό δυστοπικής ταινίας».

Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας, που είναι ειδικευμένος στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, θύμισε πως ένας στους τέσσερις κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας υποφέρει από την πείνα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 11.500 έγκυες. Κατά συνέπεια το 70% των νεογέννητων έρχεται στη ζωή πρόωρα ή έχει βάρος πολύ κατώτερο του φυσιολογικού, ποσοστό που ανερχόταν στο 20% πριν από τον Οκτώβριο του 2023.

Στην πλειονότητά τους, οι μονάδες για νεογνά έχουν κορεστεί — λειτουργούν στο 170% της δυναμικότητάς τους, κάτι που τις αναγκάζει να τοποθετούν πολλά βρέφη στην ίδια θερμοκοιτίδα, σημείωσε ο κ. Σάμπερτον. Μια εγκυμοσύνη στις τρεις θεωρείται «υψηλού κινδύνου» κι ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι «υψηλός», συνέχισε και πρόσθεσε ότι το «σημαντικότερο» πρόβλημα είναι «ο υποσιτισμός».

Τόνισε ότι ο υποσιτισμός των εγκύων και των βρεφών θα έχει «συνέπειες για γενιές» ολόκληρες, «πιθανόν προκαλώντας σοβαρά προβλήματα που θα απαιτούν φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής» των παιδιών τα οποία μόλις γεννήθηκαν ή γεννιούνται το τρέχον διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών υποδομών έχει επίσης μεγάλη σημασία, καθώς το 94% των νοσοκομείων έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς και μόλις το 15% των δομών υγείας διαθέτουν μαιευτήρια που μπορούν να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά. Η έλλειψη αντισύλληψης, επιπλέον, αναγκάζει κάποιες γυναίκες να κάνουν «επικίνδυνες αμβλώσεις».

Για «700.000 γυναίκες και κορίτσια, ο κύκλος της έμμηνης ρύσης είναι εφιάλτης, ελλείψει προσωπικού χώρου, καθαρού νερού, προϊόντων υγιεινής, σερβιετών», πρόσθεσε το στέλεχος του UNFPA. Εξαιτίας αυτού «170.000 αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ουρολογικής ή αναπαραγωγικής υγείας». Ακόμη, σύμφωνα με τον Άντριου Σάμπερτον, όλες οι μορφές σεξιστικής και σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων γάμων, «έχουν εκραγεί στη Γάζα, όπως και σε άλλες τις άλλες ένοπλες συγκρούσεις».

Δεν επαρκεί η βοήθεια

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, το UNFPA κατάφερε να κάνει παραδόσεις ιατρικού υλικού στον θύλακα και να «διανείμει προμήθειες κι εξοπλισμό» που ήταν ήδη «τοποθετημένος» εκ των προτέρων στην περιοχή, καθώς στη Λωρίδα της Γάζας καταγράφονται κάπου 130 γεννήσεις τον μήνα, κατά τον κ. Σάμπερτον. «Όμως η ροή της βοήθειας που επιτρέπεται να εισέρχεται (...) απέχει πολύ από το να αρκεί».

Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της υπηρεσίας για να προσφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καλυφθεί κατά «περίπου ένα τρίτο», ιδίως μετά τη μεγάλη μείωση «της χρηματοδότησης των ΗΠΑ».