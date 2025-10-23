Προσβεβλημένος δηλώνει ο Βανς από τις κινήσεις του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, καθώς θεωρούν πως κινδυνεύει με κατάρρευση η εύθραυστη συμφωνία για τη Γάζα.

Υψώνουν τους τόνους οι ΗΠΑ κατά του συμμάχου τους, Ισραήλ, με αφορμή την επιδίωξη του Τελ Αβίβ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Μια επιδίωξη που υποστηρίζεται κυρίως από την ισραηλινή άκρα δεξιά.

Σήμερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, λίγο πριν αποχωρήσει από το Ισραήλ όπου μετέβη για επίσημη επίσκεψη, αποδοκίμασε τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα μια μέρα νωρίτερα στο ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) με θέμα τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Σημειώνεται ότι παρόμοιες επικρίσεις διατύπωσε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας την Τετάρτη ότι οι ψηφοφορίες στην Κνεσέτ (επί νομοσχεδίων με σκοπό να επεκταθεί περαιτέρω η κυριαρχία του Ισραήλ σε μεγαλύτερους τομείς της Δυτικής Όχθης) δημιουργούν τον κίνδυνο να «απειλήσουν» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, στα τέλη του Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Αυτό δεν θα συμβεί».

«Το εκλαμβάνω ως προσβολή»

Σήμερα, λοιπόν, ο Βανς επιβεβαίωσε τη θέση των ΗΠΑ, ότι δηλαδή οι ενέργειες του Ισραήλ βλάπτουν τις προσπάθειες για την εδραίωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Μάλιστα, ο Βανς δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας προσβεβλημένος από τις ισραηλινές κινήσεις.

«Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ, αυτό θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας», είπε Βανς ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ισραήλ. «Αν κάτι τέτοιο θα ήταν μία πολιτική κίνηση, θα ήταν μία πολύ βλακώδης πολιτική κίνηση και προσωπικά το εκλαμβάνω ως ύβρη».

Η αδράνεια του Νετανιάχου

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει τον έλεγχο της πλειοψηφίας στην Κνεσέτ και επομένως θα μπορούσε να είχε σταματήσει την ψηφοφορία, αφαιρώντας την από την ημερήσια διάταξη ή διατάζοντας τα μέλη του κόμματός του να την καταψηφίσουν. Ωστόσο επέλεξε να μην το κάνει, προφανώς για να αποφύγει μια άμεση αντιπαράθεση με τους ακροδεξιούς εταίρους του συνασπισμού του.

Αργότερα, βεβαίως, ο Νετανιάχου δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ψηφοφορία της Κνεσέτ ως «σκόπιμη πολιτική πρόκληση από την αντιπολίτευση για να σπείρει διχόνοια κατά την επίσκεψη του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Ισραήλ».

Τα δύο νομοσχέδια εγκρίθηκαν τελικά με τις ψήφους ορισμένων μελών του κυβερνητικού συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους του κόμματος του Νετανιάχου, καθώς και με τις ψήφους περισσότερων από δώδεκα μελών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.