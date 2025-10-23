Τα νεκροταφεία γίνονται το μόνο καταφύγιο για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους

61 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών έχουν συσσωρευτεί στη Γάζα • «Η γη των νεκρών είναι πλέον το μόνο μέρος για τους ζωντανούς. Τα ενοίκια έχουν φτάσει στα ύψη, δεν έχει απομείνει καμία άδεια γη, μόνο ερείπια», λένε οι Παλαιστίνιοι που επέστρεψαν.

Το Διεθνές Δικαστήριο δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει τις «βασικές ανάγκες» του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Αυτές περιλαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια, ασφαλή στέγη και μια νέα καθημερινότητα που δεν θα θυμίζει τα δύο χρόνια γενοκτονίας που έζησε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ωστόσο συνεχίζει να κουρελιάζει την εκεχειρία, όχι μόνο με βομβαρδισμούς αλλά και καθυστερήσεις στην παροχή βοήθειας, εντείνοντας την ανθρωπιστική κρίση, ελπίζοντας να ματαιώσει το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα μέσω «τεχνητών φραγμών».

Σύμφωνα με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα στο Κατάρ, Σουλτάν Μπαράκατ, τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα είναι τα «τεχνητά εμπόδια» που υψώνει το Ισραήλ.

«Από την ισραηλινή πλευρά, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να είχαν κάνει ήταν να αποσύρουν [τις δυνάμεις τους] - και δεν το έχουν κάνει, και στη συνέχεια να επιτρέψουν την είσοδο βοήθειας... αλλά προσπαθούν να την καθυστερήσουν σιγά σιγά, με την ελπίδα ότι αυτό θα δημιουργήσει κρίση και η Χαμάς θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο», δήλωσε στο Al Jazeera.

Εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών

Βομβαρδισμένο τοπίο σχεδόν όλη η Λωρίδα της Γάζας, με τους Παλαιστίνιους να έχουν χάσει εντελώς τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, 61 εκατομμύρια τόνοι ερειπίων έχουν συσσωρευτεί στη Γάζα, ως αποτέλεσμα δύο χρόνων απεριόριστων ισραηλινών επιθέσεων.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ομάδες της επί τόπου εργάζονται για να βοηθήσουν τις οικογένειες να διατηρήσουν έστω τα προσωπικά τους πράγματα μετά την εξαφάνιση ολόκληρων γειτονιών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει απαγορεύσει στην UNRWA να λειτουργεί εντός παλαιστινιακού εδάφους, κατηγορώντας τους υπαλλήλους της ότι είναι «τρομοκράτες της Χαμάς».

Χθες το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν παρείχε επαρκή στοιχεία για να τεκμηριώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Η γη των νεκρών είναι πλέον το μόνο καταφύγιο των ζωντανών»

Χωρίς ασφαλές καταφύγιο και χωρίς γη για να επιστρέψουν, πολλές οικογένειες στη Γάζα στήνουν σκηνές μέσα σε νεκροταφεία - όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή είναι ο τελευταίος διαθέσιμος ελεύθερος χώρος.

«Τα νεκροταφεία έχουν γίνει καταφύγια όχι από επιλογή, αλλά από απελπισία. Με τα ενοίκια να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και να μην έχει απομείνει καμία άδεια γη, ο Ράμι, πατέρας 12 παιδιών, εκτοπισμένος από το Μπέιτ Χανούν, δεν μπορούσε να βρει άλλη επιλογή εκτός από αυτό το νεκροταφείο στο Χαν Γιουνίς», μετέδωσε η Χιντ Χουνταρί, δημοσιογράφος του Al Jazeera.

«Για τους γονείς, το συναισθηματικό κόστος είναι βαρύ. Το ψυχολογικό τραύμα του πολέμου επιδεινώνεται από την ανάγκη να μεγαλώνουν παιδιά ανάμεσα σε τάφους», δήλωσε ο Ράμι Μούσλεχ.

Ένας άλλος κάτοικος, ο Sabah Muhammed, σχολίασε ότι τα νεκροταφεία δεν αποτελούν πια ιερούς χώρους.

«Τα νεκροταφεία, κάποτε ιεροί χώροι για τους νεκρούς, είναι τώρα σιωπηλοί μάρτυρες μιας ζωντανής κρίσης. Χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς ιδιωτικότητα ... μόνο τα απολύτως απαραίτητα για να επιβιώσουμε», είπε.