Ραντεβού, προσαρτήσεις και χαστούκια

Κόσμος πάει κι έρχεται στο Τελ Αβίβ, σε μια εμφανή προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να συντηρήσει τη διάτρητη «βιτρίνα» της ειρήνης στη Γάζα, ενώ η λιμοκτονία και οι επιλεκτικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Χτες ήταν η σειρά του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζει Ντι Βανς να συζητήσει το μέλλον της Γάζας με τον αιμοσταγή πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ακόμη μια επίδειξη θράσους και μονομέρειας από τις ΗΠΑ, ενώ σήμερα καταφτάνει στην ισραηλινή πρωτεύουσα και ο ΥΠΕΞ Μαρκ Ρούμπιο, για τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα! Εννοείται δε πως ο «αντ’ αυτού» Στίβεν Γουίτκοφ παραμένει εκεί ως «τοποτηρητής» της εκεχειρίας στην παράνομη σιωνιστική οντότητα.

Ομως την ίδια στιγμή το προσωπείο των δήθεν «ειρηνοποιών» θρυμματίζεται και το φρικτό πρόσωπο της συνεταιρικής γενοκτονίας ξεπροβάλλει ξανά. Σε ακόμα ένα βαρύ χαστούκι προς όσους αφελείς (ή συνένοχους) πιστεύουν στην αμερικανική διπλωματία, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), μετά από σχετικό αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και πολύμηνες ακροάσεις, έκρινε πως το Ισραήλ «δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη λιμοκτονία ως όπλο πολέμου» και καταδίκασε την αυθαίρετη απαγόρευση λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας αρωγής UNRWA, τονίζοντας ότι οι κατηγορίες για διασύνδεση της τελευταίας με τη Χαμάς αποδείχτηκαν «παντελώς αστήρικτες». Κατηγορίες που ως γνωστόν έγιναν δεκτές άκριτα και χωρίς κανέναν έλεγχο από δεκάδες κράτη-υποτακτικούς των ΗΠΑ, που έσπευσαν να παγώσουν τη χρηματοδότησή της...

Το Δικαστήριο υπενθύμισε ακόμη ότι ως δύναμη κατοχής το Ισραήλ έχει την υποχρέωση της παροχής «όλων των βασικών αγαθών...που είναι αναγκαία για την επιβίωση» στον πληθυσμό της Γάζας και διέταξε ουσιαστικά το Τελ Αβίβ να επιτρέψει τη δραστηριότητα της UNRWA και των άλλων υπηρεσιών αρωγής. Και μπορεί η απόφαση να μην είναι δεσμευτική για το Ισραήλ, αλλά σύμφωνα με πολυάριθμες πηγές, περιλαμβανομένων και αρκετών Αμερικανών ειδικών, αποτελεί βαρύτατο πολιτικό και νομικό πλήγμα για το διεθνές στάτους των κατακτητών. Κι ας κραυγάζει όσο θέλει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, που έκανε τα πάντα -όπως άλλωστε και η Ουάσινγκτον- για να σαμποτάρει τη διαδικασία, χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την ετυμηγορία και υποστήριξε ότι η UNRWA και οι άλλες οργανώσεις του ΟΗΕ που έχει αποκλείσει από τη Γάζα λειτουργούν ως... «φυτώρια τρομοκρατών»!

Δυστυχώς όμως για τους σιωνιστές και τους αμετανόητους σπόνσορές τους, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη, αφού δέκα μέρες μετά την έναρξη της... μονόπαντης εκεχειρίας και την ανταλλαγή των αιχμαλώτων το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά κλειστό το κύριο πέρασμα της Ράφα και να περιορίζει δραματικά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην ισοπεδωμένη Λωρίδα από τα δύο άλλα περάσματα που ελέγχει, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι κυριολεκτικά να πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα. Το μόνο πέρασμα που ουσιαστικά είναι ανοιχτό για τα φορτηγά είναι το Κάρεμ Αμπού Σάλεμ (ή «Κερέμ Σαλόμ» στα εβραϊκά), από όπου όμως έχει περάσει ελάχιστη βοήθεια, και μόνο για τη νότια και κεντρική Γάζα.

Αντίθετα, τα περάσματα της βόρειας Γάζας παραμένουν ερμητικά σφραγισμένα, με αποτέλεσμα οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που παρέμειναν ή επέστρεψαν μετά την εκεχειρία στην Πόλη της Γάζας να μην έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, καύσιμα για μαγείρεμα και -κυρίως- πόσιμο νερό. Τα ρεπορτάζ του αλ Τζαζίρα και άλλων ξένων ΜΜΕ μέσα από τη μαρτυρική Λωρίδα, με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά να περπατάνε φορτωμένα μπιτόνια με βρόμικο νερό και διασώστες που βγάζουν με τα χέρια σορούς και μέλη αμάχων σε προχωρημένη αποσύνθεση από τα χαλάσματα, επειδή το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο βαρέων μηχανημάτων, είναι συνταρακτικά - και φυσικά καταρρίπτουν κάθε μύθο περί «βιώσιμης ειρήνης».

Αλλά αυτά τα φρικτά γεγονότα-ντροπή για ολόκληρη την «πολιτισμένη» ανθρωπότητα, όπως βέβαια και οι συνεχιζόμενες δολοφονίες Παλαιστίνιων αμάχων, προφανώς δεν έπεσαν στην αντίληψη του Βανς και των άλλων ανάλγητων Αμερικανών επισκεπτών, που προτιμούν να ασχολούνται από τώρα με τη σύνθεση της «διεθνούς δύναμης σταθερότητας» και τις μπίζνες της ανοικοδόμησης... Οπως προφανώς δεν πήραν χαμπάρι το γεγονός ότι χτες πέρασε με ψήφους 25-24 από την ισραηλινή Βουλή και ήδη προωθείται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και την επέκταση ενός από τους μεγαλύτερους παράνομους οικισμούς εποίκων - προσάρτηση που ο Τραμπ είχε δηλώσει ρητά πως «δεν θα επέτρεπε»! Ποιος κοροϊδεύει ποιον; Το κυβερνών κόμμα Λικούντ υποτίθεται πως απείχε, αλλά όλως τυχαίως ένας «ανυπάκουος» βουλευτής του Νετανιάχου, ο Γιούλι Εντελστάιν, έριξε την κρίσιμη ψήφο προκειμένου να υπερψηφιστεί το νέο τερατούργημα...