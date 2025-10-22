Οι περισσότεροι Αμερικανοί στηρίζουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ

Οι περισσότεροι Αμερικανοί --συμπεριλαμβανομένων του 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικάνων-- πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, ένδειξη ότι η αντίθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 59% των ερωτηθέντων στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% είναι αντίθετο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη ή δεν απάντησαν καθόλου.

Περίπου οι μισοί από τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ –53%-- είναι αντίθετοι σε μια τέτοια κίνηση, ενώ το 41% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι θα στηρίξει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών –μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Αυστραλία, χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ-- έχουν αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακή κρατική υπόσταση τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την καταδίκη από την πλευρά του Ισραήλ, του οποίου η ίδρυση το 1948 οδήγησε στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και σε δεκαετίες συγκρούσεων. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση ενόπλων της Χαμάς στον Οκτώβριο 2023 στο Ισραήλ.

Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι υπερβολική, συγκριτικά με το 32% που διαφώνησε.

Ο Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει σε μεγάλο βαθμό στηρίξει το Ισραήλ στον πόλεμο και αυτό τον μήνα μεσολάβησε σε εκεχειρία, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι μπορεί να είναι εφικτή μια ειρήνη διαρκείας.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδωσε ενδείξεις ότι η αμερικανική κοινή γνώμη είναι έτοιμη να δώσει τα εύσημα στον Τραμπ, εάν λειτουργήσει το σχέδιό του. Το 51% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντικά εύσημα», εάν ευοδωθούν οι ειρηνευτικές του προσπάθειες, συγκριτικά με το 42% που διαφώνησε.

Ενώ μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς εγκρίνουν τη συνολική επίδοση του Τραμπ ως προέδρου, ένας στους 4 δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβει σημαντικά εύσημα, εάν διατηρηθεί η ειρήνη. Η επιτυχία σε αυτό το μέτωπο κάθε άλλο παρά βέβαιη φαίνεται. Έκρηξη βίας το σαββατοκύριακο απείλησε να εκτροχιάσει την μίας εβδομάδας εκεχειρία και Αμερικανοί διπλωμάτες επέτειναν την πίεση στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να επαναφέρει στη σωστή τροχιά το σχέδιο του Τραμπ. Βασικά ζητήματα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς, την περαιτέρω αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα δεν έχουν λυθεί ακόμα.

Το ποσοστό επιδοκιμασίας του Τραμπ σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική φαίνεται να είναι σε μια μέτρια ανοδική πορεία, αυξανόμενο στο 38% στην τελευταία δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, συγκριτικά με 33% σε δημοσκόπηση που έγινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μόλις πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας. Το τελευταίο ποσοστό ήταν το υψηλότερο για τον Τραμπ από τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά και συγκέντρωσε απαντήσεις από 4.385 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Έχει περιθώριο στατιστικού λάθους 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Δύσκολη αποστολή ο αφοπλισμός της Χαμάς

Την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ για να... επιβλέψει τις εξελίξεις. Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως θεωρεί «πολύ δύσκολη» αποστολή του αφοπλισμού της Χαμάς, αλλά και της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας.

«Έχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να καταστεί καλύτερη η ζωή για τους ανθρώπους της Γάζας, αλλά και να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα είναι πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης και συμμάχων της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αυτή βασίζεται σε ένα σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, νέα αναδίπλωση του ισραηλινού στρατού, καθώς και την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα και την ανοικοδόμησή του.

Αποκλείει κάθε ρόλο του ισλαμιστικού κινήματος, που κατέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007, στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του ότι «συζήτησε την ιδέα της επόμενης ημέρας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια καταπληκτική επόμενη μέρα με ένα εντελώς νέο όραμα», για το «πώς θα έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση, για τον τρόπο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί», είπε.

«Αυτό δεν θα είναι εύκολο», είπε και «θα απαιτήσει πολλή δουλειά», όμως «πιστεύω πως είναι δυνατό», πρόσθεσε.

Η συμφωνία είναι «μια ευκαιρία» για το Ισραήλ να ενισχύσει τις σχέσεις του με χώρες της Μέσης Ανατολής, εκτίμησε εξάλλου ο Τζέι Ντι Βανς.

Είδε σε αυτήν «ένα απαραίτητο στοιχείο» προκειμένου να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξομάλυναν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες το 2020. Αυτό μπορεί να επιτρέψει, όπως είπε, «μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που διαρκεί, που αντέχει και που επιτρέπει σε καλά άτομα αυτής της περιοχής του κόσμου να πάρουν τα πράγματα στα χέρια (τους)».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοδοξεί να επανεκκινήσει τις συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια της πρώτης θητείας του ανάμεσα στο Ισραήλ, από τη μία πλευρά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο, από την άλλη.