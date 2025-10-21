Ο Νετανιάχου απέπεμψε τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας

Στη δήλωσή του ο αποπεμφθείς παραδέχεται την ευθύνη του για την «τρομερή αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου» • O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο» • Το Ισραήλ καλεί τον Καναδά να μην συλλάβει τον, κατηγορούμενο από το ΔΠΔ, Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να διορίσει νέο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, αντικαθιστώντας τον Τζάχι Χανέγκμπι. Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τη θέση του Χανέγκμπι θα αναλάβει ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γκιλ Ρέιχ.«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τζάχι Χανέγκμπι για τις υπηρεσίες του κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια και του εύχεται επιτυχία στα μελλοντικά εγχειρήματά του και καλή υγεία», προσέθεσε.

Ο Χανέγκμπι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νετανιάχου τον απέπεμψε: «Με ενημέρωσε για την πρόθεσή του να διορίσει έναν νέο επικεφαλής του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η δική μου θητεία λήγει σήμερα», είπε. Προειδοποίησε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, στον οποίο πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, «δεν έχει τελειώσει ακόμη».

«Οι μαχητές μας παραμένουν σε επιφυλακή σε πολλά μέτωπα», ανέφερε ακόμα στην ανακοίνωση «και η αποστολή να φέρουμε όλους τους ομήρους μας πίσω στο σπίτι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ούτε έχει ακόμη εκπληρωθεί η υποχρέωση —με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα— να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας θα απομακρυνθούν από την εξουσία, θα αφοπλιστούν και ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου όρισε τους στόχους του πολέμου ως την επιστροφή των ομήρων, την ήττα της Χάμας και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Στη δήλωσή του ο Χανέγκμπι παραδέχεται την ευθύνη του για την «τρομερή αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου» και αναφέρει ότι «πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά για να διασφαλιστεί ότι θα αντληθούν τα απαραίτητα διδάγματα και να βοηθηθεί στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί».

«Πρέπει όλοι να παραμείνουμε αφοσιωμένοι και προσεκτικοί στις ανάγκες εκείνων που έχουν πληρώσει το πιο ακριβό τίμημα: των οικογνειεών των θυμάτων και των σωματικά και ψυχικά τραυματισμένων», προσθέτει. Τέλος απευθύνει έκκληση για ενότητα σε όλη την ισραηλινή κοινωνία, χαρακτηρίζοντάς την «απαραίτητη για τη διασφάλιση της αιωνιότητας του Ισραήλ».

Βανς: «Πάει καλύτερα απ' ό,τι περιμέναμε η εκεχειρία»

Η εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο», δήλωσε την Τρίτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, εξαίροντας τη συνεργασία του Ισραήλ. Ο Βανς έκανε δηλώσεις στο Civilian Military Coordination Center στο Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, όπου αμερικανικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί για να παρακολουθούν την εκεχειρία. «Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι αξιοσημείωτα εξυπηρετική στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα», επισήμανε.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε επίσης πως είναι «πολύ αισιόδοξος» για τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, της τρίτης έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου. «Αυτό που είδαμε την εβδομάδα που πέρασε με κάνει πολύ αισιόδοξο για το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός», που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς «θα διαρκέσει», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Κάθε φορά που υπάρχει μια βίαιη ενέργεια, υπάρχει κι αυτή η τάση να λέγεται: "είναι το τέλος της εκεχειρίας, είναι το τέλος του ειρηνευτικού σχεδίου"», ανέφερε ο Βανς, για να προσθέσει: «Δεν είναι το τέλος. Είναι στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο, που πολεμούν ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Τα πάμε πολύ καλά».

Σημείωσε, εξάλλου, πως το σημείο ταφής ορισμένων εκ των σορών των νεκρών ομήρων στη Γάζα είναι άγνωστο, λέγοντας πως το θέμα είναι «δύσκολο» και δεν θα επιλυθεί σε μία νύχτα. Όσον αφορά το θέμα των αμερικανικών στρατευμάτων, ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στη Γάζα για να επιτηρήσουν την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα», επιβεβαίωσε ο Βανς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε παρουσία του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει ορίσει καταληκτική ημερομηνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και δεν προτίθεται να απευθύνει κανένα τελεσίγραφο για αυτό το θέμα προς το παρόν, ανέφερε επίσης ο Βανς. «Η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και εάν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί στη συμφωνία, πολύ άσχημα πράγματα θα συμβούν, όμως δεν θα κάνω αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί να κάνει έως τώρα, δηλαδή να δώσω μία καταληκτική ημερομηνία, διότι (…) αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα», σχολίασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Παρακλήσεις Νετανιάχου προς Καναδά να μην εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης

Το Ισραήλ έκανε έκκληση στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να εγκαταλείψει τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αν αυτός ταξιδέψει στη χώρα. Ο Κάρνεϊ δέχθηκε μία ερώτηση σε συνέντευξη με το Bloomberg που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, αν θα εκπληρώσει τη δέσμευση του προκατόχου του Τζάστιν Τριντό να συλλάβει τον Νετανιάχου, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, αν έρθει στον Καναδά, στην οποία απάντησε «Ναι».

«Πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ θα πρέπει, βέβαια, να το ξανασκεφθεί και να καλωσορίσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον ηγέτη του μόνου εβραϊκού κράτους και [μόνης] δημοκρατικής χώρας στη Μέση Ανατολή, στον Καναδά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν. Η Μπεντροσιάν προσέθεσε πως η απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος ήταν «ανταμοιβή της τρομοκρατίας» και πως «το μόνο που έκανε ήταν να ρίξει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού στον Καναδά».

Το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε κατά τον πόλεμο στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που εδρεύει στη Χάγη και αρνείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου.