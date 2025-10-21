Ο Τραμπ απειλεί για «γρήγορο, έντονο και βίαιο τέλος της Χαμάς»

«Πολλοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Γάζα για να βάλουν στη θέση της τη Χαμάς χρησιμοποιώντας ισχυρή δύναμη», είπε • Την ίδια στιγμή οι προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα αυξάνονται είναι λιγότερες από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων, ενώ δεν είναι ανοικτό κανένα πέρασμα προς το βόρειο τμήμα που πλήττεται από λιμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι πολλοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Γάζα για να «βάλουν στη θέση της τη Χαμάς χρησιμοποιώντας ισχυρή δύναμη». Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα καλωσόριζαν την ευκαιρία να πάνε στη Γάζα και να εξοντώσουν τη Χαμάς, όμως δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για κάτι τέτοιο.

«Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ: όχι ακόμη. Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει το σωστό. Εάν δεν το κάνει, το τέλος της Χαμάς θα είναι γρήγορο, έντονο και βίαιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες αυτές τις χώρας που πρόσφεραν τη βοήθειά τους», προσέθεσεο πρόεδρος των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων που ανέκτησε στη Γάζα την Τρίτη στις 21.00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Παράλληλα η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε τη μεταφορά στη Λωρίδα της Γάζας σορών των παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. «Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε σήμερα τη μεταφορά των νεκρών Παλαιστινίων στις αρχές της Γάζας, ως ουδέτερος μεσολαβητής (...). Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των σορών οι οποίες παρελήφθησαν σήμερα ανέρχεται σε 15», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε την δέκατη τρίτη σορό ομήρου που παραδόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ από τη Χαμάς.

Η ανθρωπιστική βοήθεια «με το σταγονόμετρο» ενώ ο λιμός συνεχίζεται

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP/PAM) δήλωσε την Τρίτη ότι οι προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα αυξάνονται αλλά και πάλι είναι λιγότερες από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων διότι είναι ανοικτά μόνο δύο περάσματα προς τον θύλακα, και κανένα προς το βόρειο τμήμα που πλήττεται από λιμό. Περίπου 750 μετρικοί τόνοι τροφίμων εισέρχονται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας κάθε μέρα, σύμφωνα με WFP, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών ύστερα από δύο χρόνια σύγκρουσης μεταξύ του Ισράηλ και της Χαμάς.

«Για να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την αύξηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε συνοριακό πέρασμα τώρα», δήλωσε η εκπρόσωπος του WFP Αμπίρ Ετέφα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη. Προσέθεσε ότι μόνο δύο από τα υπο ισραηλινό έλεγχο περάσματα είναι σε λειτουργία --το Κερέμ Σαλόμ στα νότια και το Κισουφίμ στο κεντρικό τμήμα του θύλακα. Κάποιες επισιτιστικές προμήθειες για παιδιά και εγκύους έχουν φθάσει στις βόρειες περιοχές μέσω του νοτίου τμήματος, δήλωσε η ίδια, αλλά αυτό είναι και πάλι λιγότερο από το απαιτούμενο επίπεδο. «Δεν έχουμε μεγάλης κλίμακας αυτοκινητοπομπές προς την Πόλη της Γάζας ή τη βόρεια Γάζα», δήλωσε.

Οι επισιτιστικές προμήθειες που έχουν παραδοθεί έως τώρα επαρκούν για να ταΐσουν περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους για δύο εβδομάδες, ανέφερε η ίδια. Πολλοί κάτοικοι στη Γάζα αποθηκεύουν τα τρόφιμα που λαμβάνουν διότι φοβούνται ότι ο προμήθειες μπορεί και πάλι να εξαντληθούν. «Καταναλώνουν ένα μέρος αυτά, και τα μοιράζουν σε μερίδες και κρατούν κάποια από αυτά για μια έκτακτη ανάγκη, διότι δεν είναι πολύ βέβαιοι για το πόσο θα διαρκέσει η εκεχειρία και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια», δήλωσε η Ετέφα.«Η διατήρηση της εκεχειρίας είναι ζωτικής σημασίας. Είναι πραγματικά ο μοναδικός τρόπος για να σώσουμε ζωές και να αντιμετωπίσουμε τον λιμό στη βόρεια Γάζα», τόνισε η ίδια.

«Η τήρηση της εκεχειρίας μακροπρόθεσμα και με τρόπο ολοκληρωμένο θα επιτρέψει στο WFP να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη κλίμακα για αυτή την κρίση και να στηρίξει αποτελεσματικά όλους τους εταίρους και τις διανομές επί του πεδίου», προσέθεσε. «Την Κυριακή, δεν μπορέσαμε να μεταφέρουμε τρόφιμα στη Γάζα από τα σημεία διέλευσης λόγω συγκρούσεων. Γνωρίζουμε ότι αυτή η κατάπαυση πυρός είναι εύθραυστη. Το σημαντικό είναι να διαρκέσει και οι άνθρωποι, καθώς και οι ομάδες μας επί του πεδίου, να διατηρήσουν τις ελπίδες τους», υπογράμμισε. «Οι διανομές γίνονται με οργανωμένο και αξιοπρεπή τρόπο», κατέληξε, διευκρινίζοντας ότι το WFP διαθέτει πλέον 26 ανοικτά σημεία διανομής τροφίμων στη Γάζα —σε σχέση με την Παρασκευή που διέθετε 5— αλλά ο αριθμός αυτός παραμένει πολύ χαμηλότερος από τα 145 που η οργάνωση ελπίζει να αναπτύξει στο σύνολο του θύλακα.

Προσευχή υπέρ της ειρήνης από τον Ελπιδοφόρο

Προσευχή για την ειρήνη και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, συνέστησε σε εγκύκλιό του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μετά την πρόσφατη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. «Με μεγάλη ανακούφιση και θερμές ευχαριστίες προς τον Θεό πληροφορηθήκαμε τη χαρμόσυνη είδηση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής αιχμαλώτων, σηματοδοτώντας το τέλος της ανελέητης αιματοχυσίας στην περιοχή», σημειώνει. Ωστόσο, προειδοποιεί πως «το έργο της οικοδόμησης της ειρήνης βρίσκεται ακόμα στην αρχή» και επισημαίνει ότι «οι ανάγκες του λαού παραμένουν τεράστιες· οι εκκλήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση είναι επείγουσες και αναμφισβήτητες».