Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025

«Συνέχισε να ονειρεύεσαι» είπε ο Χαμενεΐ στον Τραμπ [βίντεο]

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Αυτή ήταν η απάντηση του Ιρανού ηγέτη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε βέβαιος πως η αμερικανική επίθεση κατέστρεψε τα πυρηνικά της χώρας

Πως κατάφερε να καταστρέψει τελείως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μετά την αμερικανική επίθεση εκεί, ισχυρίζεται ως γνωστόν ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να αναφέρει, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Έτσι, το τι έχει γίνει στην πραγματικότητα, παραμένει γρίφος.

Ο Χαμενεΐ βεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι πυρηνικές ικανότητες της Τεχεράνης δεν καταστράφηκαν από τις αμερικανικές επιδρομές και μάλιστα σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) σχολίασε με σαρκαστικό τρόπο και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερήφανα ισχυρίζεται ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, κάνε όνειρα!», έγραψε.

«Ποιος είσαι συ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα στα πυρηνικά;», σχολίασε, στο πλαίσιο δηλώσεών του σε συνάντησή του με Ιρανούς πρωταθλητές στην Τεχεράνη.

TAGS
