Η Χαμάς παραδίδει μία ακόμη σορό όσο ο Νετανιάχου συναντά Αμερικανούς απεσταλμένους

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιστρέψει στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) τη σορό ενός ομήρου, την οποία είχε ανακοινώσει χθες πως εντόπισε, την ώρα που το Ισραήλ εκβιάζει με την ειρηνευτική συμφωνία και βομβάρδισε την πολύπαθη περιοχή.
«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού κρατούμενου, η εκταφή της οποίας έγινε χθες (την Κυριακή) στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο της Χαμάς.
Πρόκειται για τον 13ο νεκρό όμηρο -εκ των 28- που κρατείτο στη Γάζα και παραδίδεται στο Ισραήλ. Τις προηγούμενες ημέρες η οργάνωση αναζητούσε τις σορούς των ομήρων καθώς πολλές βρίσκονται κάτω από συντρίμμια.
Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, λίγο μετά τα χτυπήματα του IDF στη Λωρίδα της Γάζας που έθεσαν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία η οποία εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου. «Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε νωρίτερα σήμερα τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του γραφείου του.
Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης, σύμφωνα με το γραφείο του, να συναντήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, το Ισραήλ για λίγες ημέρες.
