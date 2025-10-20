Ο Τραμπ αδειάζει τον Νετανιάχου για τη Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ έκανε σμπαράλια την εκεχειρία, βομβαρδίζοντας τη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο Ντόναλντ Τραμπ... πήρε την κατάσταση στα χέρια του, θέλοντας να τονώσει το προφίλ του «ειρηνοποιού» που θέλει να φτιάξει πάση θυσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε δεκάδες αεροπορικές επιθέσεις, δολοφονώντας δεκάδες Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από τότε που τέθηκε η ισχύ η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Το γραφείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι κατέγραψε 80 παραβιάσεις της εκεχειρίας, κάτι που, όπως είπε, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρός, και ερωτηθείς αν παραμένει σε ισχύ, ο Τραμπ είπε «ναι, είναι», απαντώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ενώ, άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

Υπενθυμίζεται ότι τις επιθέσεις στη Ράφα μετέδωσαν πρώτα χθες ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που έκαναν λόγο για «απάντηση» του στρατού σε επιθέσεις της Χαμάς.

Και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέδωσε την ευθύνη στην παλαιστινιακή οργάνωση.

«Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σωστά. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε.

«Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, αλλά νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», πρόσθεσε.