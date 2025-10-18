Υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2026 θα θέσει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (πρωτεργάτης της γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας) ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2026.

Ο (υπόδικος και κατηγορούμενος για διαφθορά στη χώρα του) Νετανιάχου είναι επικεφαλής του δεξιού κόμματος Λικούντ και κατέχει το ρεκόρ παραμονής στον πρωθυπουργικό θώκο του Ισραήλ (συνολικά 18 χρόνια, με διακοπές, από το 1996).

Στις τελευταίες εκλογές το κόμμα του κέρδισε 32 έδρες στην Κνεσέτ, ενώ οι συντηρητικοί και ακροδεξιοί σύμμαχοί του άλλες 32, γεγονός που τους επέτρεψε να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό.

Η τρέχουσα θητεία του ξεκίνησε με ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη Δικαιοσύνη, το οποίο πυροδότησε μήνες μαζικών διαμαρτυριών, με δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς να βγαίνουν στους δρόμους σχεδόν καθημερινά.

Επίσης, από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο Νετανιάχου έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική από οικογένειες ομήρων για τον χειρισμούς του.